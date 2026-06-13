IND VS AFG: गुरबाज के शतक पर भारी पड़ी 'प्रिंस' गिल की पारी, टीम इंडिया ने 7 विकेट से मारी बाजी

भारत ने पहले वनडे मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है. जिसमें कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 84 रनों की शानदार पारी खेली. गिल की पारी गुरबाज के 102 रनों पर भारी पड़ गई. जिन्होंने भारत के खिलाफ जड़ा था.
Published On Jun 13, 2026, 10:50 PM IST
Last UpdatedJun 13, 2026, 10:50 PM IST
भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को पहले एकदिवसीय मैच में 7 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. बारिश के चलते मैच शाम 5 बजकर 45 मिनट पर शुरू हुआ और 25-25 ओवरों की कटौती की गई. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम 24.5 ओवरों में 194 रन पर सिमट गई. जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 22.5 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. अफगानिस्तान की तरफ से ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने शतक जड़ा था. लेकिन शुभमन गिल की नाबाद 84 रन की पारी इसपर भारी पड़ गई.
अफगानिस्तान के टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 4.3 ओवरों में 26 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए थे. इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ चौथे विकेट के लिए 66 गेंदों में 116 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 142 के स्कोर तक पहुंचा दिया. गुरबाज ने महज 48 गेंदों में अपना 9वां वनडे शतक पूरा किया. उन्होंने इस पारी में 51 गेंदों का सामना करते हुए 8 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 102 रन बनाए. कुछ देर बाद टीम ने शाहिदी का विकेट भी गंवा दिया. जो 30 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे.
यहां से अजमतुल्लाह ओमरजाई ने मोहम्मद नबी के साथ छठे विकेट के लिए 28 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति मे पहुंचा दिया. ओमरजाई ने 16 गेंदों में 3 छक्कों के साथ 26 रन बनाए. भारत की तरफ से डेब्यूटेंट हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 सफलताएं हासिल कीं. जबकि अर्शदीप सिंह और नितीश रेड्डी ने 2-2 विकेट निकाले.
194 रनों के जवाब में भारत ने 22.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली. रोहित शर्मा ने कप्तान शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 34 गेंदों में 46 रन का योगदान दिया. रोहित 16 रन बनाकर आउट हुए. जिसके बाद गिल ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 43 गेंदों में 70 रन जुटाकर टीम को 116 के स्कोर तक पहुंचा दिया. ईशान ने 22 गेंदों में 34 रन बनाए. उनकी इस पारी में 1 छक्का और 3 चौके शामिल रहे. इसके बाद गिल ने श्रेयस अय्यर (12) के साथ तीसरे विकेट के लिए 26 रन, जबकि केएल राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए 32 गेंदों में 53 रन की अटूट सझेदारी करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई.
गिल 66 गेंदों में 2 छक्कों और 11 चौकों के साथ 84 रन बनाकर नाबाद रहे. जबकि केएल राहुल ने 19 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 39 रन की नाबाद पारी खेली. अफगानिस्तान की तरफ से जिया उर रहमान शरीफी और राशिद खान ने 1-1 विकेट हासिल किया.