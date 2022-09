भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस से अलग हो रहे हैं. गुजरात टाइटंस ने शनिवार को शुभमन गिल को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसके बाद गिल के गुजरात टीम छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. शुभमन गिल ने आईपीएल 2022 में गुजरात के लिये कई मैच विनिंग पारी खेली थी.

गुजरात टाइटंस ने शनिवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘आपका यह सफर यादगार रहा है. आपको आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं. इस ट्वीट में शुभमन गिल को टैग किया गया है. शुभमन गिल ने इस ट्वीट के जवाब में दिल वाली इमोजी बनाया है.

It’s been a journey to remember. We wish you all the best for your next endeavour, @ShubmanGill!#AavaDe

