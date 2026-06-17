लखनऊ में शुभमन गिल का धमाका, शतकीय पारी से ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में शुभमन गिल ने 110 बॉल में 154 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 22 चौके और दो छक्के शामिल थे.
Published On Jun 17, 2026, 06:00 PM IST
Last UpdatedJun 17, 2026, 06:00 PM IST
Shubman Gill Records
Shubman Gill Records: भारत के कप्तान शुभमन गिल का धमाकेदार फॉर्म जारी है. शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में तूफानी शतक लगाया. उन्होंने इस शतक के साथ कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, साथ ही साथ कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.
शुभमन गिल ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में 110 बॉल में 154 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 22 चौके और दो छक्के शामिल थे. शुभमन गिल के अलावा ईशान किशन (125) ने भी शतक लगाया, जिससे भारत ने दूसरे वनडे मैच में 402 रन (49.5 ओवर) बनाए.
शुभमन गिल बतौर कप्तान अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इयॉन मोर्गन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम साल 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ 148 रन बनाने का रिकॉर्ड था.
154 रन – शुभमन गिल (भारत), लखनऊ, 2026
148 – इयोन मोर्गन (इंग्लैंड), मैनचेस्टर, 2019
132* – खुर्रम खान (UAE), दुबई (ICCA), 2014
शुभमन गिल सबसे तेज 150 रन के मामले में भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने सिर्फ 108 बॉल में 150 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ दिया. सहवाग ने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 112 बॉल में 150 रन बनाए थे.
103 – ईशान किशन बनाम बांग्लादेश, चट्टोग्राम, 2022
106 – विराट कोहली बनाम श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम, 2023
108 – शुभमन गिल बनाम अफ़गानिस्तान, लखनऊ, 2026
112 – वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्ट इंडीज़, इंदौर, 2011
117 – रोहित शर्मा बनाम वेस्ट इंडीज़, गुवाहाटी, 2018
शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 77 बॉल में शतक लगाया. बतौर कप्तान गिल चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है.
63 बॉल – रोहित शर्मा बनाम अफ़गानिस्तान, दिल्ली, 2023
69 बॉल – वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्ट इंडीज़, इंदौर, 2011
76 बॉल- विराट कोहली बनाम श्रीलंका, कोलंबो (RPS), 2017
76 बॉल- रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड, कटक, 2025
77 – शुभमन गिल बनाम अफ़गानिस्तान, लखनऊ, 2026