लखनऊ में शुभमन गिल का धमाका, शतकीय पारी से ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स

Shubman Gill Records: भारत के कप्तान शुभमन गिल का धमाकेदार फॉर्म जारी है. शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में तूफानी शतक लगाया. उन्होंने इस शतक के साथ कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, साथ ही साथ कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

शुभमन गिल ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में 110 बॉल में 154 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 22 चौके और दो छक्के शामिल थे. शुभमन गिल के अलावा ईशान किशन (125) ने भी शतक लगाया, जिससे भारत ने दूसरे वनडे मैच में 402 रन (49.5 ओवर) बनाए.

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गिल ने बतौर कप्तान अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर

शुभमन गिल बतौर कप्तान अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इयॉन मोर्गन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम साल 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ 148 रन बनाने का रिकॉर्ड था.

वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान का सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर:

154 रन – शुभमन गिल (भारत), लखनऊ, 2026

148 – इयोन मोर्गन (इंग्लैंड), मैनचेस्टर, 2019

132* – खुर्रम खान (UAE), दुबई (ICCA), 2014

शुभमन गिल ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

शुभमन गिल सबसे तेज 150 रन के मामले में भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने सिर्फ 108 बॉल में 150 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ दिया. सहवाग ने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 112 बॉल में 150 रन बनाए थे.

भारत के लिए वनडे में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले खिलाड़ी (गेंदों के आधार पर):

103 – ईशान किशन बनाम बांग्लादेश, चट्टोग्राम, 2022

106 – विराट कोहली बनाम श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम, 2023

108 – शुभमन गिल बनाम अफ़गानिस्तान, लखनऊ, 2026

112 – वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्ट इंडीज़, इंदौर, 2011

117 – रोहित शर्मा बनाम वेस्ट इंडीज़, गुवाहाटी, 2018

बतौर कप्तान सबसे तेज शतक लगाने वाले चौथे भारतीय

शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 77 बॉल में शतक लगाया. बतौर कप्तान गिल चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है.

वनडे में भारतीय कप्तान की तरफ से सबसे तेज़ शतक (गेंदों के आधार पर):

63 बॉल – रोहित शर्मा बनाम अफ़गानिस्तान, दिल्ली, 2023

69 बॉल – वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्ट इंडीज़, इंदौर, 2011

76 बॉल- विराट कोहली बनाम श्रीलंका, कोलंबो (RPS), 2017

76 बॉल- रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड, कटक, 2025

77 – शुभमन गिल बनाम अफ़गानिस्तान, लखनऊ, 2026