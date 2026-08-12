IND vs SL: सिर्फ 157 रन बनाते ही गिल के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट भी रहे थे नाकाम

Vaibhav SooryavanshiAjit AgarkarRohit SharmaIND vs SLGautam Gambhir
Copied

IND vs SL: सिर्फ 157 रन बनाते ही शुभमन गिल के नाम दर्ज होगा बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट भी नहीं छू पाए थे यह आंकड़ा

शुभमन गिल के पास मौका होगा कि वह श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम बना सकें. वह WTC में 3000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 12, 2026, 07:58 AM IST

Published On Aug 12, 2026, 07:58 AM IST

Last UpdatedAug 12, 2026, 07:58 AM IST

Shubman Gill record against Sri Lanka

श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड बना सकते हैं गिल

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से हो रही है. इस सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के पास एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने का पूरा मौका होगा. गिल अगर इस सीरीज में 157 रन और बना लेते हैं तो 26 साल का यह बल्लेबाज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन पूरे करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन जाएगा.

गिल के नाम अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल मिलाकर 2843 रन हैं. उन्होंने 40 मैचों में यह मुकाम हासिल किया है. वह WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

रैंकबल्लेबाजमैचपारीरनबेस्टऔसत10050
1शुभमन गिल4073284326943.07108
2ऋषभ पंत4071278014641.49616
3रोहित शर्मा4069271621241.1598
4विराट कोहली46792617254*35.36511
5रविंद्र जडेजा48732610175*42.78518

WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो गिल के बाद ऋषभ पंत का नाम आता है. और फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं. रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में पांच वें पायदान पर हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज 2019 से हुआ था. हर दो साल में फाइनल खेला जाता है. भारत लगातार दो बार फाइनल में पहुंचा है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इस सूची में इंग्लैंड के जो रूट सबसे आगे हैं. रूट ने WTC के 77 मैचों में 6651 रन बनाए हैं. रूट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं.

WTC के एक चक्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

रैंकखिलाड़ीमैचरनबेस्ट10050चरण
1यशस्वी जायसवाल191798214*4102023-25
2अजिंक्य रहाणे181159115362019-21
3रोहित शर्मा121094212422019-21
4शुभमन गिल16972119-332023-25
5शुभमन गिल8950269512025-27

WTC में 3000 रन पूरे करने के साथ ही गिल के पास मौका होगा कि वह WTC के एक चक्र में 1000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कप्तान बन सकते हैं.

WTC के एक चक्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान

रैंकखिलाड़ीमैचरनबेस्ट स्कोर10050चरण
1शुभमन गिल8950269512025-27
2विराट कोहली15934254*252019-21
3रोहित शर्मा17864131342023-25
4विराट कोहली741579032021-23
5रोहित शर्मा7390120102021-23

गिल ने अभी तक 2025-27 के चक्र में 950 रन बनाए हैं. और 50 रन और बनाते ही वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान होंगे. विराट कोहली ने 2019-21 के चक्र में 934 और रोहित शर्मा ने 2023-25 के चक्र में 864 रन बनाए थे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

'क्रिकेटर मशीन नहीं होते'... खिलाड़ियों की रिकवरी में देरी पर लक्ष्मण ने दिया जवाब

'क्रिकेटर मशीन नहीं होते'... खिलाड़ियों की रिकवरी में देरी पर लक्ष्मण ने दिया जवाब
IND VS SL: शुभमन गिल रचेंगे इतिहास… भारतीय खिलाड़ियों के निशाने पर होंगे पांच बड़े रिकॉर्ड्स

IND VS SL: शुभमन गिल रचेंगे इतिहास… भारतीय खिलाड़ियों के निशाने पर होंगे पांच बड़े रिकॉर्ड्स
टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, साई सुदर्शन श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर

टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, साई सुदर्शन श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर
देवदत्त पडिक्कल ने वॉर्मअप मैच में जड़ा शतक, प्लेइंग-11 में दावा मजबूत

देवदत्त पडिक्कल ने वॉर्मअप मैच में जड़ा शतक, प्लेइंग-11 में दावा मजबूत

Latest News

shubman-gill-235

IND vs SL: सिर्फ 157 रन बनाते ही गिल के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट भी रहे थे नाकाम
_abishek-porel-case

रेप केस में फंसे अभिषेक पोरेल की जमानत खारिज, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-43

'अश्विन की जगह भरना आसान नहीं!' पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने भारतीय स्पिनर्स पर जताया भरोसा
_abishek-porel

दिल्ली कैपिटल्स के अभिषेक पोरेल हुए गिरफ्तार, छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-42

ग्लासगो कॉस्मिक से जुड़े इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जेसन रॉय, ETPL के डेब्यू सीजन में बिखेरेंगे जलवा

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-41

अफगानिस्तान की जीत से टूटी कैरेबियाई टीम को लगा झटका, वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए खेलना होगा क्वालीफाइंग टूर्नामेंट

Editor's Pick

Srilanka Cricket announces free entry for fans in Galle and Colombo for India-Sri Lanka Tests

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत- श्रीलंका सीरीज में स्टेडियम में दर्शकों की फ्री एंट्री

India batters cannot be defensive, need to be more proactive against SL spinners Says ajinkya Rahane

श्रीलंकाई स्पिनर्स का कैसे सामना करें.... रहाणे ने टीम इंडिया के बैटर्स को दिया मंत्र
Jasprit Bumrah Should take a break former Indian cricketer backs Mohammed Shami and Bhuvneshwar Kumar

उसे ब्रेक लेना चाहिए, वह तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता... जसप्रीत बुमराह पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Rishabh Pant Will be the Key of India in Test Series Against Sri Lanka Says former wicket keeper Deep Dasgupta

श्रीलंका के खिलाफ कैसे तुरुप का पत्ता साबित होंगे पंत, पूर्व विकेटकीपर ने किया खुलासा
Most Wickets By Indian Bowlers in Sri Lanka in Test Cricket Ravichandran Ashwin To Amit Mishra

IND vs SL: श्रीलंका में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
Women’s T20 Asia Cup 2026 schedule unveiled India to face Pakistan on September 5

महिला T20 एशिया कप 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब होगा भारत- पाकिस्तान मुकाबला ?