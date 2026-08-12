IND vs SL: सिर्फ 157 रन बनाते ही गिल के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट भी रहे थे नाकाम

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से हो रही है. इस सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के पास एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने का पूरा मौका होगा. गिल अगर इस सीरीज में 157 रन और बना लेते हैं तो 26 साल का यह बल्लेबाज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन पूरे करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन जाएगा.

गिल के नाम अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल मिलाकर 2843 रन हैं. उन्होंने 40 मैचों में यह मुकाम हासिल किया है. वह WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

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WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

रैंक बल्लेबाज मैच पारी रन बेस्ट औसत 100 50 1 शुभमन गिल 40 73 2843 269 43.07 10 8 2 ऋषभ पंत 40 71 2780 146 41.49 6 16 3 रोहित शर्मा 40 69 2716 212 41.15 9 8 4 विराट कोहली 46 79 2617 254* 35.36 5 11 5 रविंद्र जडेजा 48 73 2610 175* 42.78 5 18

WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो गिल के बाद ऋषभ पंत का नाम आता है. और फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं. रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में पांच वें पायदान पर हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज 2019 से हुआ था. हर दो साल में फाइनल खेला जाता है. भारत लगातार दो बार फाइनल में पहुंचा है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इस सूची में इंग्लैंड के जो रूट सबसे आगे हैं. रूट ने WTC के 77 मैचों में 6651 रन बनाए हैं. रूट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं.

WTC के एक चक्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

रैंक खिलाड़ी मैच रन बेस्ट 100 50 चरण 1 यशस्वी जायसवाल 19 1798 214* 4 10 2023-25 2 अजिंक्य रहाणे 18 1159 115 3 6 2019-21 3 रोहित शर्मा 12 1094 212 4 2 2019-21 4 शुभमन गिल 16 972 119- 3 3 2023-25 5 शुभमन गिल 8 950 269 5 1 2025-27

WTC में 3000 रन पूरे करने के साथ ही गिल के पास मौका होगा कि वह WTC के एक चक्र में 1000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कप्तान बन सकते हैं.

WTC के एक चक्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान

रैंक खिलाड़ी मैच रन बेस्ट स्कोर 100 50 चरण 1 शुभमन गिल 8 950 269 5 1 2025-27 2 विराट कोहली 15 934 254* 2 5 2019-21 3 रोहित शर्मा 17 864 131 3 4 2023-25 4 विराट कोहली 7 415 79 0 3 2021-23 5 रोहित शर्मा 7 390 120 1 0 2021-23

गिल ने अभी तक 2025-27 के चक्र में 950 रन बनाए हैं. और 50 रन और बनाते ही वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान होंगे. विराट कोहली ने 2019-21 के चक्र में 934 और रोहित शर्मा ने 2023-25 के चक्र में 864 रन बनाए थे.