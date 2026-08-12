IND vs SL: सिर्फ 157 रन बनाते ही गिल के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट भी रहे थे नाकाम

शुभमन गिल के पास मौका होगा कि वह श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम बना सकें. वह WTC में 3000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं.
Published On Aug 12, 2026, 07:58 AM IST
Last UpdatedAug 12, 2026, 07:58 AM IST
श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड बना सकते हैं गिल
भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से हो रही है. इस सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के पास एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने का पूरा मौका होगा. गिल अगर इस सीरीज में 157 रन और बना लेते हैं तो 26 साल का यह बल्लेबाज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन पूरे करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन जाएगा.
गिल के नाम अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल मिलाकर 2843 रन हैं. उन्होंने 40 मैचों में यह मुकाम हासिल किया है. वह WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
|रैंक
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|बेस्ट
|औसत
|100
|50
|1
|शुभमन गिल
|40
|73
|2843
|269
|43.07
|10
|8
|2
|ऋषभ पंत
|40
|71
|2780
|146
|41.49
|6
|16
|3
|रोहित शर्मा
|40
|69
|2716
|212
|41.15
|9
|8
|4
|विराट कोहली
|46
|79
|2617
|254*
|35.36
|5
|11
|5
|रविंद्र जडेजा
|48
|73
|2610
|175*
|42.78
|5
|18
WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो गिल के बाद ऋषभ पंत का नाम आता है. और फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं. रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में पांच वें पायदान पर हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज 2019 से हुआ था. हर दो साल में फाइनल खेला जाता है. भारत लगातार दो बार फाइनल में पहुंचा है.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इस सूची में इंग्लैंड के जो रूट सबसे आगे हैं. रूट ने WTC के 77 मैचों में 6651 रन बनाए हैं. रूट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं.
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|बेस्ट
|100
|50
|चरण
|1
|यशस्वी जायसवाल
|19
|1798
|214*
|4
|10
|2023-25
|2
|अजिंक्य रहाणे
|18
|1159
|115
|3
|6
|2019-21
|3
|रोहित शर्मा
|12
|1094
|212
|4
|2
|2019-21
|4
|शुभमन गिल
|16
|972
|119-
|3
|3
|2023-25
|5
|शुभमन गिल
|8
|950
|269
|5
|1
|2025-27
WTC में 3000 रन पूरे करने के साथ ही गिल के पास मौका होगा कि वह WTC के एक चक्र में 1000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कप्तान बन सकते हैं.
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|बेस्ट स्कोर
|100
|50
|चरण
|1
|शुभमन गिल
|8
|950
|269
|5
|1
|2025-27
|2
|विराट कोहली
|15
|934
|254*
|2
|5
|2019-21
|3
|रोहित शर्मा
|17
|864
|131
|3
|4
|2023-25
|4
|विराट कोहली
|7
|415
|79
|0
|3
|2021-23
|5
|रोहित शर्मा
|7
|390
|120
|1
|0
|2021-23
गिल ने अभी तक 2025-27 के चक्र में 950 रन बनाए हैं. और 50 रन और बनाते ही वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान होंगे. विराट कोहली ने 2019-21 के चक्र में 934 और रोहित शर्मा ने 2023-25 के चक्र में 864 रन बनाए थे.