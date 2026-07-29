ICC Rankings: ODI में फिर से नंबर वन बने शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी का T20I में जलवा

Shubman Gill regained the No. 1 spot: आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला है. ODI बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में शुभमन गिल ने फिर से पहला स्थान हासिल किया है, जबकि ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ शानदार सीरीज़ के बाद 15 साल के वैभव सूर्यवंशी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंच गए हैं.

50 ओवर के फ़ॉर्मेट में न्यूज़ीलैंड के डेरिल मिशेल के टॉप से ​​नीचे खिसकने के बाद गिल ने फिर से ODI बल्लेबाज़ी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया. जनवरी से डेरेल मिचेल टॉप पर थे, लेकिन हाल के इंटरनेशनल मैचों में नहीं खेलने की वजह से भारतीय ओपनर गिल को फायदा हुआ और वह फिर से टॉप पर आ गए.

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टॉप- 50 में वैभव सूर्यवंशी की एंट्री

हरारे में भारत की 3-0 से क्लीन स्वीप जीत के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 230 स्थानों की ज़बरदस्त छलांग लगाई और पहली बार T20I बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप 50 में जगह बनाई. इस युवा खिलाड़ी ने 50.33 की औसत से 151 रन बनाए और अपना पहला ‘प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़’ अवॉर्ड जीता, जिससे वे 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 48वीं रैंकिंग पर पहुंच गए.

ईशान किशन टॉप पर कायम

T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर भारत का ही कब्ज़ा है, विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ईशान किशन पहले स्थान पर बने हुए हैं, किशन, जिन्होंने ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के दौरान शानदार 81 रन बनाए थे, अब 910 रेटिंग पॉइंट्स पर हैं; सीरीज़ के दौरान वे अपने करियर के उच्चतम 916 पॉइंट्स तक भी पहुंचे थे. इस उच्चतम स्कोर के साथ वे T20I बल्लेबाज़ी रेटिंग की ऑल-टाइम लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गए. उनसे आगे सिर्फ़ उनके साथी अभिषेक शर्मा (931) और इंग्लैंड के डेविड मलान (919) हैं.

तिलक वर्मा- श्रेयस अय्यर ने भी लगाई छलांग

भारत को T20I बल्लेबाज़ी रैंकिंग में अन्य जगहों पर भी फ़ायदा हुआ. तिलक वर्मा दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुच गए, जबकि श्रेयस अय्यर सात स्थान ऊपर चढ़कर 24वें स्थान पर आ गए. लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई को भी बड़ा फ़ायदा हुआ. ज़िम्बाब्वे सीरीज़ में तीन विकेट लेने के बाद वे T20I गेंदबाज़ी रैंकिंग में 31 स्थान ऊपर चढ़कर 41वें स्थान पर पहुंच गए.

सीरीज़ हारने के बावजूद ज़िम्बाब्वे के रयान बर्ल T20I बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में छह स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर आ गए, जबकि तेज़ गेंदबाज़ ब्लेसिंग मुज़राबानी गेंदबाज़ी रैंकिंग में 10 स्थान ऊपर चढ़कर 26वें स्थान पर पहुंच गए.

नामीबिया के गेंदबाज की टॉप-10 में एंट्री

वनडे बॉलिंग रैंकिंग में भी बदलाव देखने को मिला. नामीबिया के बाएं हाथ के स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्ज़ ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए टॉप सात में जगह बनाई। उन्होंने नेपाल और नीदरलैंड के साथ हुई ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 ट्राई-सीरीज में शानदार खेल दिखाया.

जस्टिन ग्रीव्स को हुआ बड़ा फायदा

साप्ताहिक रैंकिंग अपडेट में टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन भी दिखा. वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स को त्रिनिदाद में पाकिस्तान के खिलाफ यादगार प्रदर्शन का इनाम मिला. लगातार पांच मेडन ओवर में विकेट लेने के बाद, वे टेस्ट बॉलर की रैंकिंग में 21 स्थान ऊपर चढ़कर 48वें और ऑलराउंडर की रैंकिंग में आठ स्थान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर पहुंच गए. वेस्टइंडीज के तेज़ गेंदबाज़ जीडेन सील्स टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 24वें नंबर पर पहुंच गए. वहीं पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद अब्बास 17वें नंबर पर आ गए, जबकि दूसरी पारी में अर्धशतक लगाने के बाद बाबर आज़म टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में चार स्थान ऊपर चढ़कर 15वें नंबर पर पहुंच गए.