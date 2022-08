जिम्बाब्वे दौरे पर जिस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो हैं शुभमन गिल। इस दौरे पर भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में मेजबान जिम्बाब्वे का 3-0 से सूपड़ा साफ किया जिसमें शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इस सीरीज के आखिरी मैच में उनके शतक का सूखा भी समाप्त हुआ जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रहे थे।

युवा बल्लेबाज ने तीसरे वनडे में 130 रनों की पारी खेली और सचिन तेंदुलकर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। गिल के नाम अब जिम्बाब्वे में सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इससे पहले सचिन के नाम नाबाद 127 रन बनाने का रिकॉर्ड था।

भारत के वनडे सीरीज में 3-0 से जीतने के बाद शुभमन गिल काफी खुश नजर आए और अपनी पारी को लेकर उन्होंने इशान किशन से जमकर गुफ्तगू की जिसका वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस बातचीत के दौरान गिल ने अपने शतक को लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया है। गिल ने बताया कि जिम्बाब्वे आने से पहले उनकी युवराज सिंह से मुलाकात हुई थी और उन्होंने काफी हौंसला बढ़ाया था।

गिल ने इशान से बातचीत में कहा, “जिम्बाब्वे दौरे से पहले मैं युवी पाजी से मिला था और उन्होंने कहा कि तुम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो। देर तक क्रीज पर टिके रहने की कोशिश करो।” युवराज ने कहा था कि।” शुभमन ने जब कहा कि शतक नहीं आ रहा है तो युवी ने जवाब में कहा, “चिंता मत करो, शतक जल्द ही आएगा।”

Man of the moment @ShubmanGill chats with @ishankishan51 . ? ? – By @ameyatilak

युवराज की इस सलाह के बाद गिल के बल्ले से पहला शतक आने में कामयाब रहा। इसके बाद युवराज ने गिल के शतक की तारीफ में एक खास ट्वीट भी किया। युवी ने लिखा, “आखिरकार!!! बहुत बढ़िया। शुभमन गिल। तुम ये शतक डिजर्व करते हो। आपको पहले शतक के लिए बधाई। यह सिर्फ एक शुरुआत है और आगे कई शतक आएंगे।”

Finally!!! Well played @ShubmanGill u seriously deserved that Ton ! Congratulations on your first ? many more to come this is just a start ? #indiavszim

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) August 22, 2022