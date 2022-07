त्रिनिदाद: शुभमन गिल (Shubman Gill) आखिर कप्तान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) और कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के भरोसे पर खरे उतरे। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले सलामी जोड़ी के लिए शिखर धवन के पार्टनर के रूप में उनके नाम की हल्की सी चर्चा थी। रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और ईशान किशन का नाम उनसे आगे चल रहा था। लेकिन दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इन तीन वनडे इंटरनैशनल में मिले मौकों को क्या खूब भुनाया। सीरीज के आखिरी मैच में नाबाद 98 और सीरीज में 205 रन बनाकर वह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। बरसात ने हालांकि गिल की पहली वनडे सेंचुरी पूरी नहीं होने दी लेकिन भारत की जीत में वह प्लेयरर ऑफ द मैच रहे।

बुधवार को सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारत ने मेजबान वेस्टइंडीज को 119 रन से हराया। मैच का फैसला डकवर्थ लुईस पद्धति से हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी लेकिन बारिश मैच में लगातार खलल डालती रही। कुल मिलाकर 36 ओवर ही हो पाए। टीम ने स्कोर बनाया तीन विकेट पर 225 रन। वेस्टइंडीज को 35 ओवरों में 257 रन का टारगेट मिला। लेकिन उसकी पूरी टीम 137 रन पर आउट हो गई। युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए। भारत के लिए गिल 98 रन बनाकर नाबाद लौटे। बारिश ने उनकी सेंचुरी पूरी नहीं होने दी और इसका मलाल भी नजर आया।

गिल ने मैच के बाद कहा, ‘मेरे लिए यह जरा खट्टा-मीठा अनुभव है। मैं सेंचुरी की उम्मीद कर रहा था। लेकिन बारिश में मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं अपनी पारी से खुश हूं।’ गिल ने सीरीज में 205 रन बनाए। इसमें दो हाफ सेंचुरी शामिल रहीं। इसी दौरे पर उन्होंने अपने वनडे इंटरनैशनल करियर की पहली हाफ सेंचुरी जड़ी।

