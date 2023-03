IPL 2023: शुभमन गिल का धमाकेदार आगाज, CSK के खिलाफ जड़ा जोरदार अर्धशतक

IPL 2023 के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने चेन्नई सुपरकिंग्स के 178 रनों का पीछा करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा. गिल ने 12वें ओवर में 30 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से पचासा लगाया. ये गिल का IPL में 15वां अर्धशतक है. इस अर्धशतकीय पारी के दौरान उनके बल्ले से कई बेहतरीन और खूबसूरत शॉट देखने को मिले.

एक समय ऐसा लग रहा था कि गिल गुजरात को जीत दिलाकर ही दम लेंगे लेकिन 15वें ओवर में तुषार देशपांडे की छठी गेंद पर वह कैच आउट हो गए. गिल 36 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए.

