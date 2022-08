नई दिल्ली: भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार क्रिकेट के मैदान पर अपने प्रदर्शन को लेकर नहीं बल्कि वजह कुछ और है। हाल ही में वह बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान के साथ एक रेस्तरां में देखे गए। इसके बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है।

बॉलीवुड और क्रिकेट का रिश्ता बहुत पुराना है। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी से लेकर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तक यह लिस्ट बहुत लंबी है। अब सोशल मीडिया पर शुभमन और सारा अली खान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

शुभमन और सारा अली का यह फोटो दुबई के रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मीम्स बना रहे हैं। बता दें, शुभमन गिल का नाम इससे पहले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर से जोड़ा जाता रहा है। यहां देखें कुछ मजेदार मीम्स जो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल….

Shubman gill spotted ? with Sara Ali Khan in Dubai . pic.twitter.com/O5Qbh9Vffk

गौरतलब है कि शुभमन गिल एशिया कप 2022 में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं। गिल हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर भारत की ओर से खेलते नजर आए थे जहां उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल शतक लगाया।

Shubhman Gill Obsession With Girl Named “Sara” is Unreal-: pic.twitter.com/7QZFZwuhzc

Shubman Gill be Like : “Sara to Sara hove hai Fir wo khan yo Tendulkar” pic.twitter.com/OIdykf4Lz0

— मुन्ना त्रिपाठी ξ▄︻┻┳═一 (@Themunnabhaiyaa) August 30, 2022