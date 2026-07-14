इंग्लैंड पर जीत के बाद शुभमन गिल का बड़ा दावा, टीम को था बड़े टारगेट को चेज करने का भरोसा

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहले वनडे में इंग्लैंड पर छह विकेट की जीत के बाद मध्यक्रम के बल्लेबाजों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि दबाव की स्थिति में मैच जिताना कप्तान के रूप में उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है. जीत के लिए 259 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत का स्कोर एक समय चार विकेट पर 160 रन था. इसके बाद वाशिंगटन सुंदर (नाबाद 52) और अक्षर पटेल (नाबाद 57) ने पांचवें विकेट के लिए अटूट 102 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई.

इंग्लैंड के खिलाफ मिली जीत के बाद क्या बोले शुभमन गिल

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच को 6 विकेट से जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी इकाई पर भरोसा जताया है. कप्तान का मानना है कि अगर टीम इंडिया के सामने 300-320 रन का लक्ष्य भी होता, तो उसे हासिल करने का पूरा विश्वास था. जीत के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि जब आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर रन बनाकर मैच खत्म करता है. तो बतौर कप्तान काफी आत्मविश्वास मिलता है. यह हमारी टीम कॉम्बिनेशन की बात है. हमारा गेंदबाजी आक्रमण अपेक्षाकृत युवा है, जबकि बल्लेबाजी इकाई अधिक अनुभवी है. इसलिए अगर हमारे सामने 300-320 रन का लक्ष्य भी होता. तब भी हमें उसे हासिल करने का पूरा भरोसा था.

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उन्होंने आगे कहा कि मिडिल ओवर्स में हमारी गेंदबाजी काफी अच्छी रही. हमने सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की. पावरप्ले के आखिरी हिस्से में इंग्लैंड ने कुछ रन जरूर बनाए और हमें दबाव में डाला. लेकिन जिस तरह हमने वापसी की, वही सबसे अहम रहा. हम अलग-अलग टीम कॉम्बिनेशन आजमाते रहेंगे और देखेंगे कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में कौन-सा संयोजन हमें सबसे बेहतर संतुलन देता है. यहां की परिस्थितियां साउथ अफ्रीका जैसी थीं. गेंद उछाल ले रही थी और शुरुआत में रन बनाना आसान नहीं था. हालांकि, बाद में विकेट बेहतर हो गई और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो गई.

रोहित-विराट हुए फेल

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारत के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. रोहित ने 21 गेंदों पर 11 रन की पारी खेली. तो वहीं विराट कोहली 6 गेंदों पर सिर्फ 5 रन ही बना सके. फैंस को इन दोंनो ही बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद थी. कोहली लगभग 6 महीने के बाद भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आए. उन्होंने आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी. वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा एक्शन में दिखे थे. लेकिन किंग कोहली चोट की वजह से इस सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए थे.