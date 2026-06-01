फाइनल में हार के बाद टूटा गिल का दिल, बताया क्या-क्या गलती पड़ी महंगी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गुजरात टाइटंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल बहुत निराश नजर आए. गिल ने बताया कि आखिर कहां उनकी टीम से गलती हो गई.
Published On Jun 01, 2026, 03:40 AM IST
Last UpdatedJun 01, 2026, 03:40 AM IST
शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 के फाइनल में हार के बाद क्या कहा
अहमदाबाद: वही मैदान, वही पिच और वही ट्रॉफी. और ठीक 362 दिन बाद. आरसीबी ने एक बार फिर आईपीएल पर कब्जा कर लिया. साल 2025 में अपनी पहली ट्रॉफी जीतने वाली टीम इस बार पूरी तरह से चैंपियन की तरह खेली. रविवार, 31 मई को फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरी ट्रॉफी जीती. और शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात की टीम के हाथ निराशा लगी.
गुजरात टाइटंस ने साल 2022 में आईपीएल में डेब्यू किया था. और पांच सीजन में वह अपना तीसरा फाइनल खेल रही थी. लेकिन टीम अपना दूसरा खिताब नहीं जीत पाई. मैच के बाद शुभमन गिल बेहद निराश नजर आए. गिल ने कहा, ‘अगर हम 180-190 के आस-पास पहुंच जाते, तो यह एक अच्छा मैच होता. पहले तीन-चार ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है, और शुरुआती कुछ विकेट गिरने के बाद हमारी लय टूट गई. हमने पावरप्ले में 15-20 रन ज्यादा दे दिए. मुझे लगता है कि हम इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी टीमों में से एक थे. शुरुआती कुछ मैच हारने के बाद हमने जबरदस्त वापसी की. मैं बहुत खुश हूं. हम जीत की मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगर हम ट्रॉफी जीत भी जाते, तब भी सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती.’
शुभमन गिल का बल्ला फाइनल में नहीं चला, लेकिन टूर्नामेंट में वह अपनी टीम के लिए बेहतरीन रहे. फाइनल में 10 रन बनाकर आउट हुए गिल ने टूर्नामेंट के 16 मैचों की 16 पारियों में 732 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी के बाद दूसरे स्थान पर रहे. गिल ने दूसरे क्वॉलिफायर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शतक लगाकर जीटी को फाइनल में पहुंचाया था.
आईपीएल 2026 के फाइनल पर नजर डालें तो टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जीटी ने 8 विकेट पर 155 रन बनाए. वॉशिंगटन सुंदर ने हाफ सेंचुर लगाई लेकिन टीम कभी ऐसे स्कोर तक नहीं पहुंच पाई जो आरसीबी को चुनौती दे पाए. बेंगलुरु की ओर से रसिख डार ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए. वहीं क्रुणाल पंड्या और जोश हेजलवुड के खाते में दो-दो विकेट आए. आरसीबी ने विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर मैच जीता और आईपीएल 2026 की ट्रॉफी पर कब्जा किया. कोहली ने सिर्फ 25 गेंद पर अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की. यह आईपीएल के इतिहास में कोहली की सबसे तेज हाफ सेंचुरी थी. कोहली को उनके खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.