टीम इंडिया के सिलेक्टर्स की घोषणा, महज 8 मैच खेलने वाली खिलाड़ी को चुना गया

मुंबई। बंगाल और रेलवे की पूर्व क्रिकेटर श्यामा साव को सोमवार को सीनियर महिला राष्ट्रीय चयन समिति में चुना गया जो मिठु मुखर्जी की जगह लेंगी. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक विज्ञप्ति में कहा ,‘‘ क्रिकेट सलाहकार समिति ने महिला चयन समिति और जूनियर क्रिकेट समिति में एक चयनकर्ता के पद के लिये आवेदनों पर विचार किया.’’

बायें हाथ की बल्लेबाज और बायें हाथ की तेज गेंदबाज 51 वर्ष की साव ने 1995 में तीन टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करके दो अर्धशतक लगाये और पांच विकेट लिये. घरेलू सर्किट में साव ने बंगाल के लिये 1985 से 1997 के बीच में खेला और 1998 से 2002 के बीच रेलवे का प्रतिनिधित्व किया. वह दो बार बंगाल के चयनकर्ता भी रही.

मुखर्जी का कार्यकाल समाप्त हो गया है जो सितंबर 2020 में नियुक्त हुई थी. उन्होंने एन श्रीनिवासन के बीसीसीआई अध्यक्ष रहते दो साल का कार्यकाल पूरा किया था.

? NEWS ?: BCCI announces Women’s Selection Committee & Junior Cricket Committee appointments.

The CAC has unanimously recommended Ms Shyama Dey Shaw and Mr VS Thilak Naidu for the said positions.

