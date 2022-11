Pakistan Women vs Ireland Women, 1st ODI: आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच 4 नवंबर यानी शुक्रवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहला वनडे मुकाबला खेला गया जिसमें मेजबान टीम की सलामी बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया। ये बल्लेबाज हैं सिदरा अमीन जिन्होंने 151 गेंदों में 20 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 176 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए बड़ा कीर्तिमान बना दिया।

दरअसल, सिदरा अमीन महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में 5वीं सबसे बड़ी पारी खेलने वाली क्रिकेटर बन गईं हैं। वहीं, वनडे क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाली एशियाई महिला क्रिकेटर हैं। इस मामलें में भारत की दीप्ति शर्मा पहले नंबर पर हैं। दीप्ति के नाम वनडे में 188 रनों की पारी खेलने का कारनामा दर्ज है।

