T20 WC 2026: ब्रावो- वॉटसन के क्लब में शामिल हुए सिकंदर रजा, मगर साउथ अफ्रीका से हारा जिम्बाब्वे
साउथ अफ्रीका की टीम इस जीत से सुपर आठ के ग्रुप एक में शीर्ष पर रही जबकि शुरुआती ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करने वाला जिम्बाब्वे सुपर आठ में जीत का खाता खेलने में नाकाम रहा.
कप्तान सिकंदर रजा (73 रन और तीन विकेट) के हरफनमौला खेल के बावजूद साउथ अफ्रीका ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के औपचारिकता वाले मुकाबले में रविवार को जिम्बाब्वे को पांच विकेट से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अब तब सभी मैचों में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा. यह टी-20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की लगातार सातवीं जीत है.
पहले ही सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर चुकी साउथ अफ्रीका की टीम इस जीत से सुपर आठ के ग्रुप एक में शीर्ष पर रही जबकि शुरुआती ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करने वाला जिम्बाब्वे सुपर आठ में जीत का खाता खेलने में नाकाम रहा. सिकंदर रजा की 43 गेंद में आठ चौके और चार छक्के समेत 73 रन की पारी के बावजूद जिम्बाब्वे की टीम सात विकेट पर 153 रन ही बना सकी, साउथ अफ्रीका ने 17.5 ओवर में पांच विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया. साउथ अफ्रीका टीम अब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करने के लिए कोलकाता जाएगी.
इस मैच में सिकंदर रजा ने खास क्लब में एंट्री ली. सिकंदर रज़ा T20 वर्ल्ड कप में एक पारी में 50+ रन और 3+ विकेट लेने वाले दुनिया के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने शेन वॉटसन और ड्वेन ब्रावो के क्लब में जगह बना ली है.
20 WC में एक इनिंग में 50+ और 3+ विकेट लेने वाले खिलाड़ी:
ड्वेन ब्रावो (वेस्ट इंडीज) बनाम इंडिया, लॉर्ड्स, 2009 (66* रन और 4/38)
शेन वॉटसन (ऑस्ट्रेलिया) बनाम आयरलैंड, कोलंबो (RPS), 2012 (51 रन और 3/26)
शेन वॉटसन (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंडिया, कोलंबो (RPS), 2012 (72 रन और 3/34)
मार्कस स्टोइनिस (ऑस्ट्रेलिया) बनाम ओमान, ब्रिजटाउन, 2024 (67* रन और 3/19)
रोस्टन चेस (वेस्ट इंडीज) बनाम साउथ अफ्रीका, नॉर्थ साउंड, 2024 (52 रन और 3/12)
सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) बनाम साउथ अफ्रीका, दिल्ली, 2026 (73 रन और 3/29)
लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका को पहले ओवर में ही क्विंटन डिकॉक को खाता खोले बगैर चलता करने के बाद कप्तान एडेन मारक्रम (चार) को पवेलियन की राह दिखाई. डिकॉक का कैच विकेटकीपर मारुमनी ने लपका जबकि मारक्रम बोल्ड हुए. दूसरे छोर से शानदार लय में चल रहे रेयान रिकलटन ने ब्लेसिंग मुजरबानी और रजा के खिलाफ छक्का जड़ने क बाद छठे ओवर में ब्रैड इवांस का स्वागत लगातार दो छक्के से किया. रिकलटन हालांकि इसी ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए. डीप मिडविकेट क्षेत्र में रेयान बर्ल ने उनका शानदार कैच लपका.
डेवाल्ड ब्रेविस- डेविड मिलर की धुआंधार पारी
ब्रेविस (18 बॉल में 42 रन) ने क्रीज पर आते ही ग्रीम क्रीमर का स्वागत छक्के से करने के बाद ओवर को अंत भी इसी अंदाज में किया. मिलर (16 बॉल में 22 रन) ने भी समय गंवाये बिना मसाकद्जा के ओवर में दो छक्के और एक चौके के साथ 17 रन बटोरने के बाद मुजरबानी की गेंद को दर्शकों के पास भेजा और चौका लगा कर ब्रेविस के साथ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की. वह हालांकि इसी ओवर में शॉट थर्ड की जगह खडे मायर्स को आसान कैच दे बैठे. रजा ने इसके बाद ब्रेविस को अपनी फिरकी में फंसा कर जिम्बाब्वे को बड़ी सफलता दिलाई.
जरूरी रनगति कम होने के कारण ट्रिस्टन स्टब्स और जॉर्ज लिंडे पर कोई दबाव नहीं था. लिंडे ने क्रीमर की फुलटॉस गेंद कवर क्षेत्र के ऊपर से आसानी से छक्का जड़ दिया, लिंडे ने जहां आक्रामक रूख अपनाते हुए अपनी पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया वहीं स्टब्स ने संयमित पारी में एक भी बाउंड्री नहीं लगाया.
जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने जड़ा अर्धशतक
जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 153 रन लगाए. टीम की तरफ से कप्तान सिकंदर रजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों में 73 रनों की धमाकेदार पारी खेली, अपनी इस पारी में रजा ने 8 चौके और 4 छक्के लगाए. हालांकि जिम्बाब्वे के कप्तान को दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका, तदिवानाशे मारुमानी सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ब्रायन बेनेट 15 रन ही जोड़ सके, डियोन मायर्स महज 11 रन बनाकर आउट हुए. रयान बर्ल 5 रन बनाकर लुंगी एनगिडी का शिकार बने. जिम्बाब्वे की तरफ से गेंदबाजी में कॉर्बिन बॉश ने 40 रन देकरदो विकेट निकाले. वहीं, क्वेना मफाका ने 4 ओवर में 21 रन खर्च करते हुए दो विकेट चटकाए.
