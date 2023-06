सिकंदर रजा ने बनाया नया इतिहास, ठोका सबसे तेज शतक, गेंदबाजी में भी किया कमाल

जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. सिकंदर बल्ले और गेंद दोनों से ही कमाल कर रहे हैं. नीदरलैंड के खिलाफ ICC वर्ल्ड कप क्वालीफार 2023 के 5वें मैच में सिकंदर ने पहले गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 4 विकेट झटके और फिर 316 रनों का पीछा करते हुए तूफानी शतक ठोक दिया. इसके साथ ही सिकंदर रजा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच में 100+ रन बनाने और 4+ विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.

सिकंदर ने महज 54 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया जो जिम्बाब्वे के लिए सबसे तेज वनडे शतक है.

जिम्बाब्वे के लिए सबसे तेज वनडे शतक

ODI में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक शतक लगाने वाले जिम्बाब्वे के खिलाड़ी

*⃣ 4/55 with the ball ☝️

*⃣ 102* off 54 with the bat ?

For his brilliant display in #ZIMvNED,@SRazaB24 is the @aramco Player of the Match ? #CWC23 pic.twitter.com/YVBVoxvfJO

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) June 20, 2023