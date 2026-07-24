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IND vs ZIM: पिच, बैटिंग और गेंद, सिकंदर रजा ने किस-किस पर फोड़ा हार का ठीकरा

जिम्बाब्वे की टीम को भारत के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने किसे जिम्मेदार ठहराया.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 24, 2026, 09:21 AM IST

Published On Jul 24, 2026, 09:21 AM IST

Last UpdatedJul 24, 2026, 09:21 AM IST

sikandar raza on india vs zimbabwe 1st t20i

भारत के खिलाफ मैच के बाद क्या बोले सिकंदर रजा (स्क्रीनशॉट)

हरारे: भारत के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से गंवाने के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने अपनी टीम की बल्लेबाजी पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि यह ‘मानकों के अनुरूप नहीं’ था और मैच के पहले हाफ की शुरुआत में नमी के कारण बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो गया था.

गुरुवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 32 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद टीम ने स्कोर 125/7 तक पहुंचाया. भारत ने इस लक्ष्य को 40 गेंदें बाकी रहते हुए हासिल कर लिया.

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‘शुरुआत में जिम्बाब्वे ने नहीं लगाई थी बाउंड्री’

सिकंदर रजा ने मैच के बाद कहा, ‘यह फिर से स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था. सुबह के समय नमी ने निश्चित रूप से भूमिका निभाई, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि यह इतनी देर तक असर डालेगी. नई गेंद के साथ खेलना मुश्किल रहा. दुर्भाग्य से, हमने शुरुआत में ज्यादा बाउंड्री भी नहीं लगाईं, इसलिए गेंद नई बनी रही और इसी वजह से मुझे लगा कि पिच से गेंद की मूवमेंट ने बैटिंग को और भी मुश्किल बना दिया.’

बांग्लादेश के खिलाफ कैसी थी पिच

बांग्लादेश के खिलाफ हालिया घरेलू मुकाबलों की पिच से तुलना करते हुए, रजा ने यह भी बताया कि जब भारत ने रन-चेज शुरू किया तो पिच कैसी हो गई थी. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान बहुत नमी थी और वह लंबे समय तक बनी रही थी. जबकि आज, मुझे लगा कि नमी पहले 8 से 10 या 12 ओवर तक ही थी. उसके बाद, जब भारत बल्लेबाजी करने आया, तो विकेट बहुत अच्छा हो गया था. इसलिए, उम्मीद है कि अगले मैच के लिए हमें बेहतर विकेट मिलेगा, ताकि अगर हम टॉस हार भी जाएं, तो इसका बहुत बड़ा असर न पड़े.’

बड़ी हार के बावजूद, रजा को मिडिल ऑर्डर में वेस्ली मधेवेरे (39) और तदिवनाशे मारुमानी (27 नॉट आउट) की वापसी से कुछ उम्मीद की किरण दिखी. उन्होंने कहा, ‘हां, बिल्कुल. यह एक अच्छी बात है. मारुमानी और मधेवेरे के लिए यह एक नई भूमिका भी है. उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और हमें एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. हम इसे एक अच्छी बात मानेंगे और उम्मीद है कि बाकी खिलाड़ी भी योगदान देंगे, ताकि अगर हम पहले बैटिंग करें तो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें.’

-आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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