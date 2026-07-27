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IND vs ZIM: सीरीज से क्या किया हासिल, सिकंदर रजा ने खुलकर की बात

हरारे: भारत के खिलाफ अंतिम मैच को 35 रन से गंवाने के बाद मेजबान जिम्बाब्वे ने टी20 सीरीज 0-3 से गंवा दी है. अंतिम मैच में शिकस्त झेलने के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का मानना ​​है कि इस सीरीज से मिली अहम सीख उनकी टीम और दुनिया के टॉप क्रिकेट खेलने वाले देशों...

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 27, 2026, 09:12 AM IST

Published On Jul 27, 2026, 09:12 AM IST

Last UpdatedJul 27, 2026, 09:12 AM IST

Sikandar Raza

Sikandar Raza ने कहा कि उनकी टीम ने काफी कुछ सीखा

हरारे: भारत के खिलाफ अंतिम मैच को 35 रन से गंवाने के बाद मेजबान जिम्बाब्वे ने टी20 सीरीज 0-3 से गंवा दी है. अंतिम मैच में शिकस्त झेलने के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का मानना ​​है कि इस सीरीज से मिली अहम सीख उनकी टीम और दुनिया के टॉप क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच के अंतर को कम करने में बहुत काम आएगी.

रविवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में भारत ने 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए. मेहमान टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने सर्वाधिक 81 रन बनाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे 157/7 रन ही बना सका.

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आगे बढ़ने के लिए खेलना जरूरी

सीरीज के समापन पर रजा ने कहा, ‘सच कहूं तो, ऐसी बहुत सी बातें हैं. मुझे लगता है, सबसे पहले, जिम्बाब्वे क्रिकेट को इन मुकाबलों की मेजबानी करने के लिए बधाई, क्योंकि अगर एक देश के तौर पर आप दुनिया के टॉप देशों के खिलाफ नहीं खेलते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट तब और बेहतर होता है जब सभी देश अच्छा क्रिकेट खेलते हैं. इसलिए इस सीरीज से मिली सीख निश्चित रूप से हमें टॉप देशों और थोड़ी कम रैंकिंग वाले देशों के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रिकेट तब ज्यादा मजेदार होता है जब हर कोई बहुत अच्छा खेलता है.’

रजा ने उन युवा खिलाड़ियों की भी तारीफ की जिन्होंने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत के खिलाफ सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा, ‘हमारे लिए, सबसे बड़ी सीख वह अनुभव है जो हमें मिला है. न्यामहूरी निश्चित रूप से टीम के लिए एक बढ़िया खिलाड़ी साबित हुए हैं. मारुमनी ने नंबर छह और सात की भूमिका निभाई. मधेवेरे ने भी कुछ अच्छे रन बनाए. तो, ऐसी बहुत सी अच्छी बातें हैं जिनके बारे में मैं सोच सकता हूं. इसलिए, मैं बहुत खुश हूं.’

हम कुछ चीजें बदलना चाहते हैं

हाल के महीनों में टीम के बदलते माहौल और सांस्कृतिक बदलाव के बारे में बात करते हुए, रजा ने लगातार आक्रामक इरादे के साथ खेलने और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर प्रदर्शन करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, ‘यह सफर बहुत पहले शुरू हुआ था. हम ड्रेसिंग रूम में कुछ चीजें बदलना चाहते थे. हम एक-दूसरे की सफलता में साथ रहना चाहते थे. हम एक-दूसरे की नाकामयाबी में भी साथ रहना चाहते थे. हम अपना सब कुछ झोंक देना चाहते थे.’

उन्होंने कहा, ‘हम हर गेंद पर जान लगा देना चाहते थे. हम हर गेंद को पूरे इरादे के साथ फेंकना और खेलना चाहते थे. इस सफर में, खासकर इस नए साइकल में, हम कुछ चीजें बदलना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें वर्ल्ड क्रिकेट की तेजी और जोश का मुकाबला करना होगा. इस सफर में, कुछ मैच खराब भी होंगे और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एक बात तो पक्की है, जब हमारे सबक और अनुभव वर्ल्ड क्रिकेट के स्टैंडर्ड के बराबर हो जाएंगे, जब जिम्बाब्वे की टीम निखरकर सामने आएगी, तो हम बहुत अच्छा करेंगे.’

अपनी खामियों पर क्या बोले सिकंदर रजा

सिकंदर रजा के लिए बल्लेबाजी के लिहाज से यह सीरीज मुश्किल रही, जिसमें आखिरी मैच में वह ‘गोल्डन डक’ का शिकार हुए. जिम्बाब्वे के नामीबिया दौरे पर होने वाली ट्राई-सीरीज को देखते हुए, रजा ने कहा, ‘मैं अपने लिए एक रन बनाने की कोशिश करूंगा. सबसे पहले मेरा ध्यान इसी पर होगा (मुस्कुराते हुए). नहीं, टीम ने मेरे योगदान के बिना भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन एक लीडर के तौर पर, मुझे पता है कि मैं कहां चूक रहा हूं और मुझे क्या करने की जरूरत है. मुझे अभी भी अपने हर काम से टीम को आगे से लीड करने की जरूरत है, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मेरे रन बनाए बिना भी टीम ने अपना काम बखूबी किया है. उम्मीद है कि जब मैं योगदान देना शुरू करूंगा, तो टीम की सफलता में और भी ज्यादा योगदान दे पाऊंगा. और मुझे पूरा यकीन है कि वे रन जल्द ही आने वाले हैं.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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