यशस्वी जायसवाल का बड़ा कारनामा, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त किया

यशस्वी जायसवाल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में 17 बॉल में 27 रन की पारी खेली. जायसवाल की पारी में एक चौका और तीन छक्के शामिल थे
Published On May 24, 2026, 04:28 PM IST
Last UpdatedMay 24, 2026, 04:28 PM IST
Jaiswal
Yashasvi Jaiswal breaks Rohit Sharma record: आईपीएल 2026 में रविवार को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बड़ा कारनामा किया. उन्होंने भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.
यशस्वी जायसवाल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में 17 बॉल में 27 रन की पारी खेली. जायसवाल की पारी में एक चौका और तीन छक्के शामिल थे. उन्होंने इस मैच के पहले ओवर में छक्का लगाया और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ डाला.
यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में पांचवीं बॉल पर दीपक चाहर को छक्का जड़ दिया. जायसवाल आईपीएल में पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उनके नाम कुल 14 छक्के हो गए हैं. उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा, जिनके नाम आईपीएल में पहले ओवर में सबसे ज्यादा 13 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था.
14 – यशस्वी जायसवाल
13 – रोहित शर्मा
12 – वीरेंद्र सहवाग
12 – क्रिस गेल
12 – विराट कोहली
11 – सुनील नरेन
10 – ब्रेंडन मैकुलम
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यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 14 मैच की 14 इनिंग में 397 रन बनाए हैं. उनके नाम आईपीएल 2026 में तीन अर्धशतक है. जायसवाल ने इस सीजन 159.43 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है.
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इस मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. मुंबई की टीम ने जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया है और उनकी जगह दीपक चाहर को मौका दिया गया है.