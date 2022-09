Live Score, SL vs AFG Asia Cup 2022: सुपर-4 में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच कांटे की टक्कर

SL vs AFG Live Score, sri lanka vs afghanistan Latest Match Updates: Toss at 7pm

SL vs AFG Live Score: एशिया कप (Asia Cup 2022) में शनिवार यानी 3 सितंबर से सुपर-4 का आगाज होने जा रहा है जिसमें पहली भिड़ंत अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच होगी। अफगानिस्तान टूर्नामेंट में पहले 2 मैच जीतकर सुपर-4 में जगह बनाने वाली पहली टीम बनीं थी जिससे उसकी शानदार फॉर्म का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे पहले जब लीग में स्टेज में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत हुई थी तो अफगानिस्तान ने लंका को करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में अब श्रीलंका पिछली हार का बदला चुकता करना चाहेगी।

SL vs AFG, Super 4 Match 1 Live

तारीख – 3 सितम्बर, 2022

समय – 7:30 PM (भारतीय समयनुसार)

स्टेडियम – शारजाह क्रिकेट ग्राउंड, शारजाह

कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी+हॉटस्टार एप पर

SL vs AFG Live Score: दोनों टीमों का स्क्वॉड

श्रीलंका: दासुन शनाका (कप्तान), धनुष्का गुणतिलक, पाठ्यम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), चरित असलंका (उपकप्तान), बनुका राजपक्षे (विकेट कीपर), आशेन बांदरा, धनंजय डी सिल्वा, वणिंदो हसारंगा, महेश तीक्षणा, जेफ्री वांडरसे, प्रवीण जयवीकरण, चमीका करुणारत्ने, दिलशान मदुषणका, माथीशा पथिराना, दिनेश चांदीमल (विकेट कीपर), नवनिन्दु फर्नांडो, असिथा फर्नांडो, प्रमोद मदुषन

अफगानिस्तान: मोहम्मद नबी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, हज़रतुलाह ज़ज़ाई, इब्राहिम जादरान, उस्मान घानी, नजीबुल्लाह जादरान, हश्मतुल्लाह शाहिदी, अफसर ज़ज़ाई, करीम जनत, अजमतुल्लाह ओमरज़ाई, संलुल्लाह शिनवारी, राशिद खान, फज़ल हक़ फ़ारूक़ी, फरीद अहमद मालिक, नवीन उल हक़, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान

रिजर्व प्लेयर्स : कइस अहमद, शरफुद्दीन अशरफ, निजात मसूद