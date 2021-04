श्रीलंका दौरे पर गई बांग्लादेश की टीम ने दो टेस्ट मैच की सीरीज की शानदार शुरुआत की है. पल्लेकल में बुधवार से शुरू हुए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट गंवाकर 302 रन बना लिए हैं. स्टंप्स के समय नजमुल हुसैन शांतो 126 और कप्तान मोमिनुल हक 64 रन बनाकर सुरक्षित पवेलियन लौटे. श्रीलंका के लिए लेफ्टआर्म तेज गेंदबाज विश्व फर्नांडो ने यह दोनों विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा मेजबान टीम का कोई और गेंदबाज उसे सफलता नहीं दिला पाया.

इससे पहले आज बांग्लादेश ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. लेकिन उसकी शुरुआत अच्ची नहीं रही. पारी के दूसरे ही ओवर में विश्वा फर्नांडो ने सैफ हसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और उन्हें LBW आउट कर दिया. हालांकि इसके बाद मेजबना टीम को दूसरा विकेट हासिलकर ने करन के लिए अगले 36 ओवर तक इंतजार करना पड़ा.

Maiden Test ton for Najmul Hossain Shanto, 14th Test fifty for Mominul Haque ?

The third-wicket stand between the two has crossed 100!#SLvBAN | #WTC21 | https://t.co/o4z3X6g7HL pic.twitter.com/hi4vpb1DT6

