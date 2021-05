श्रीलंका दौरे पर गई बांग्लादेश की टीम को दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में 209 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा है. पल्लेकल में खेले गए इस टेस्ट मैच में श्रीलंका ने मेहमान टीम के सामने 437 रनों की विशाल चुनौती रखी थी. प्रवीण जयविक्रम इस मैच से अपने टेस्ट करियर का आगाज करने उतरे थे. उन्होंने इस टेस्ट में कुल 11 विकेट लेकर अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस जीत की बदौलत मेजबान टीम ने दो टेस्ट की यह सीरीज 1-0 से अपने नाम की है.

श्रीलंका को जीत के लिए अंतिम दिन 5 विकेट की दरकार थी और जयविक्रम ने इनमें से 3 विकेट चटकाए. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने मैच में 178 रन देकर 11 विकेट हासिल किए. पदार्पण करते हुए यह किसी टेस्ट गेंदबाज का 10वां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. यह किसी श्रीलंकाई गेंदबाज का पदार्पण करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. जयविक्रम ने अकिला धनंजय को पीछे छोड़ा, जिन्होंने तीन साल पहले बांग्लादेश के खिलाफ 44 रन देकर 8 विकेट चटकाए थे.

Debutant Praveen Jayawickrama starred with the ball, guiding Sri Lanka to a 209-run victory over Bangladesh in the final Test.#SLvBAN report ?

