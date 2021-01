श्रीलंका दौरे पर पहुंची इंग्‍लैंड की टीम के लिए सोमवार को बुरी खबर आई. स्‍टार स्पिन गेंदबाज मोइन अली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उन्‍हें 10 दिन के लिए क्‍वारंटीन कर दिया गया है. साथ ही उनके संपर्क में आए क्रिस वोक्‍स को भी सेल्‍फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है.

बताया जा रहा है कि क्रिस वोक्‍स मोइन अली के सबसे ज्‍यादा करीबी संपर्क में आए थे. इंग्‍लैंड की टीम दो दिन पहले ही श्रीलंका के दौरे पर पहुंची है. यहां दोनों टीमों के बीच दो टेस्‍ट मैच खेले जाने हैं.

JUST IN: Moeen Ali has tested positive for COVID-19 on arrival in Sri Lanka, and will now observe 10 days of self-isolation.

Chris Woakes will also enter self-isolation having been deemed a possible close contact.#SLvENG pic.twitter.com/N7JwLUXcDL

— ICC (@ICC) January 4, 2021