SL vs ENG: श्रीलंका पहुंचे Moeen ALi कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पीड़ित

श्रीलंका में दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम के साथ पहुंचे ऑलराउंडर मोईन अली (Moeen Ali) में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन (New UK Strain of Coronavirus) से पीड़ित पाए गए हैं. श्रीलंका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कोविड- 19 का यह नया ‘वैरिएंट’ उनके देश में भी प्रवेश कर चुका है. इन अधिकारियों ने जानकारी दी कि जब इस क्रिकेटर का यहां टेस्ट किया गया तो उन्हें इस नए स्ट्रेन से पॉजिटिव (Moeen Ali Positive for New UK Strain of Covid 19) पाया गया है.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस समय दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर है, जिसकी आज गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरुआत भी हो चुकी है. हालांकि इस क्रिकेटर को 4 जनवरी को इस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया था और तभी से उन्हें टीम से अलग कर दिया गया था. स्वास्थ्य सेवाओं के उप महानिदेशक हेमंत हेराथ ने यह जानकारी दी. मुख्य महामारी विज्ञानी सुदाथ समरवीरा ने कहा कि ब्रिटेन का वैरिएंट काफी तेजी से फैलता है, जिससे श्रीलंका में और ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं.

हेराथ ने कहा, ‘इसलिये उनका देश सख्त पृथकवास प्रक्रिया पर जोर दे रहा है.’ उन्होंने बताया कि इस 33 वर्षीय ऑलराउंडर क्रिकेटर के रूप में उनके देश में इस यूके स्ट्रेन से प्रभावित यह पहला मामला सामने आया है. उन्होंने बताया कि श्रीलंका का स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है ताकि मोईन के जरिए इस घातक वायरस का संक्रमण देश में किसी और को न हो जाए.

श्रीलंका में मार्च के मध्य से कोरोना वायरस के फैलने के बाद 50,200 मामले सामने आए हैं और 247 लोगों की मौत हो चुकी है. 4 अक्टूबर के बाद से ही करीब 47,000 मामले सामने आए हैं. कई देशों ने ब्रिटेन के नए वैरिएंट की मौजूदगी की रिपोर्ट की है, जिसमें डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर शामिल हैं.