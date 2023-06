SL VS NED ICC WCQ 2023: नीदरलैंड से भी मुश्किल से जीता श्रीलंका, यह खिलाड़ी रहा जीत का हीरो

आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 के सुपर सिक्स के दूसरे मैच में श्रीलंका को नीदरलैंड के खिलाफ जीतने में पसीने छूट गए. श्रीलंका की टीम ने इस मैच को 21 रन से जीता, मगर टीम को इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. श्रीलंका ने इस जीत के साथ वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफिकेशन की तरफ कदम बढ़ा लिया है. श्रीलंका की टीम छह अंक के साथ टॉप पर पहुंच गई है.

Back on ?

Sri Lanka reclaim the No.1 spot in the Super Six Standings and are on the verge of booking their #CWC23 berth ? pic.twitter.com/xguonyspVO

— ICC (@ICC) June 30, 2023