IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Smart Glasses Banned by BCCI, Security Concerns Surface

क्रिकेट ग्राउंड पर अब नहीं दिखेगा ये चश्मा! BCCI ने क्यों लगाया बैन? जानिए असली वजह

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की एंटी-करप्शन यूनिट (ACSU) ने आईपीएल मैच के दौरान 'प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल्स एरिया' (PMOA) में 'स्मार्ट गॉगल्स' के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है। इन हाई-टेक चश्मों में लाइव स्ट्रीमिंग, ऑडियो-वीडियो कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेज भेजने जैसी एडवांस सुविधाएं हैं, जो सुरक्षा और एंटी-करप्शन नियमों के लिए बड़ा खतरा हैं।

Edited By : Ansh Kapoor |May 29, 2026, 05:06 PM IST

Published On May 29, 2026, 05:06 PM IST

Last UpdatedMay 29, 2026, 05:06 PM IST

Smart Glasses banned by BCCI

Smart Glasses banned by BCCI

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की भ्रष्टाचार-रोधी और सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) ने ‘खिलाड़ी और मैच अधिकारी क्षेत्र’ (पीएमओए) के अंदर ‘स्मार्ट गॉगल्स’ या धूप के चश्मे रखने और इस्तेमाल करने पर सख्त रोक लगा दी है। यह निर्देश तब आया जब भ्रष्टाचार-रोधी निगरानी संस्था को यह पता चला कि कुछ कंपनियां खिलाड़ियों और टीम के सहयोगी स्टाफ को ऐसे हाई-टेक स्मार्ट चश्मे का प्रचार और बिक्री कर रही हैं, जो उन्नत संचार सुविधाओं से लैस हैं।

स्मार्ट गॉगल्स के इस्तेमाल के खिलाफ आईपीएल फ्रेंचाइजियों को जारी किए गए निर्देश

बीसीसीआई एसीएसयू के एक आंतरिक संचार के अनुसार, इन उन्नत उपकरणों में ऐसी क्षमताएं हैं जो टूर्नामेंट के सख्त भ्रष्टाचार-रोधी प्रोटोकॉल के लिए सीधा खतरा पैदा करती हैं। ये उपकरण उच्च संचार फीचर्स से लैस हैं। इसमें लाइव स्ट्रीमिंग, टेक्स्ट मैसेज भेजना और पाना, साथ ही मोबाइल डेटा या वाई-फाई नेटवर्क के जरिए ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की सुविधाएं शामिल हैं। इसलिए, पीएमओए के न्यूनतम मानकों के तहत, ऐसे गॉगल्स/चश्मों को ‘ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस’ और ‘कम्युनिकेशन डिवाइस’ दोनों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

एसीएसयू ने सभी आईपीएल फ्रेंचाइजियों को जारी अपने निर्देशों में कहा, “सूचित किया जाता है कि प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल्स एरिया (पीएमओए) के अंदर ‘स्मार्ट गॉगल्स’ रखना और/या उनका इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को निर्देश दिया जाता है कि मैच के दिनों में पीएमओए में प्रवेश करते समय, वे अपने मोबाइल फोन और स्मार्टवॉच के साथ-साथ ऐसे डिवाइस भी सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर के पास जमा करा दें।”
एसीएसयू ने पीएमओए में प्रवेश करने वाले खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए डिवाइस जमा कराने के सख्त नियम अनिवार्य करने के साथ ही कहा है कि स्मार्ट आईवियर जमा कराने में किसी भी तरह की लापरवाही या विफलता पर जुर्माना लगाया जाएगा।

आईपीएल में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जरूरी कदम

मान्यता और सुरक्षा के मामले में, पीएमओए को स्टेडियम के बाकी हिस्सों से एक अलग क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र के हर प्रवेश द्वार पर हर समय सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। यहां केवल खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, मैच अधिकारी, सपोर्ट कर्मियों और कुछ सीमित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्हें इस क्षेत्र के लिए विशेष मान्यता दी गई है। आईपीएल के भ्रष्टाचार-रोधी नियमों के अनुसार, पीएमओए में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति केवल टीम के कुछ सदस्यों को ही है। टीम मैनेजर ड्रेसिंग रूम क्षेत्र में फोन का उपयोग कर सकता है, लेकिन डगआउट में नहीं। एनालिस्ट अपनी एनालिस्ट टेबल पर अपने कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की चीजें – जैसे फोन, स्मार्टवॉच या कोई अन्य संचार उपकरण – बंद करके स्टेडियम पहुंचने पर टीम के एसएलओ के पास जमा करा दिए जाने चाहिए।

मान्यता प्राप्त स्टाफ—जैसे ड्रेसिंग रूम अटेंडेंट, आईपीएल मैच मैनेजर, कैटरिंग स्टाफ, आदि—पीएमओए में संचार उपकरण नहीं ले जा सकते। उपकरणों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए हर प्रवेश द्वार पर सुरक्षित बॉक्स उपलब्ध होंगे।

Ansh Kapoor

Ansh Kapoor

Related News

GT VS RR: गुजरात टाइटंस vs राजस्थान रॉयल्स, कौन मारेगा बाजी ?

GT VS RR: गुजरात टाइटंस vs राजस्थान रॉयल्स, कौन मारेगा बाजी ?
पिता की सीख को हमेशा याद रखते हैं वैभव सूर्यवंशी, सेंचुरी का कोई फायदा नहीं अगर...

पिता की सीख को हमेशा याद रखते हैं वैभव सूर्यवंशी, सेंचुरी का कोई फायदा नहीं अगर...
IPL 2026, Qualifier-2 RR vs GT: राशिद खान लगाएंगे लगाम या सूर्यवंशी मचाएंगे घमासान

IPL 2026, Qualifier-2 RR vs GT: राशिद खान लगाएंगे लगाम या सूर्यवंशी मचाएंगे घमासान
'अगर पावरप्ले तक खेले वैभव फिर तो...', अनिल कुंबले ने GT को दी वॉर्निंग

'अगर पावरप्ले तक खेले वैभव फिर तो...', अनिल कुंबले ने GT को दी वॉर्निंग

Latest News

vaibhav-sooryavanshi-24

पिता की सीख को हमेशा याद रखते हैं वैभव सूर्यवंशी, सेंचुरी का कोई फायदा नहीं अगर...
vaibhav-7-2

'अगर पावरप्ले तक खेले वैभव फिर तो...', अनिल कुंबले ने GT को दी वॉर्निंग

rashid-khan-gt-vaibhav-rr

IPL 2026, Qualifier-2 RR vs GT: राशिद खान लगाएंगे लगाम या सूर्यवंशी मचाएंगे घमासान
hardik-pandya-captaincy-record

हार्दिक पंड्या की कप्तानी में तीन सीजन में मुंबई इंडियंस का कैसा रहा प्रदर्शन? जीत-हार का अंतर चौंका देगा

hardik-pandya-captaincy-2

हार्दिक पंड्या से छिनने वाली है मुंबई इंडियंस की कप्तानी?
gt-2-3

GT vs RR: मुल्लांपुर में राजस्थान को हराना नहीं है आसान, गुजरात को जीत के लिए लगाना होगा पूरा दम

Editor's Pick

Vaibhav Sooryavanshi Gives Credit To His Father For Team First Thinking

पिता की सीख को हमेशा याद रखते हैं वैभव सूर्यवंशी, सेंचुरी का कोई फायदा नहीं अगर...
GT Assistant Coach Parthiv Patel says We Have Plans For Vaibhav Sooryavanshi Talk About His Age Should Stop

कैसे रोकेंगे वैभव का तूफान, जीटी के कोच के पास है पूरा प्लान, उम्र के सवाल पर बड़ा बयान
Vaibhav Sooryavnashi Breaks Chris Gayle Record with Such a Margin Played 190 balls less than Former RCB Batter

88 फीसदी रन बाउंड्री से, गेल से 190 बॉल कम- वैभव ने आईपीएल में तबाही मचा दी
WATCH: Vaibhav Sooryavanshi Touches Sunil Gavaskar Feet Ahead of Eliminator Match against Sunrisers Hyderabad Video Went Viral

WATCH: आसमानी छक्के लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने छुए सुनील गावस्कर के पांव, वीडियो वायरल
WATCH Abhishek Sharma Out on Duck in IPL 2026 Eliminator Against Rajasthan Royals His Record in Playoffs is Terrible

IPL प्लेऑफ में फिर फेल हुए अभिषेक, हार के साथ ही बाहर हुआ SRH
Fans Did Not Like Praful Hinge Celebration after dismissing Vaibhav Sooryavanshi in IPL 2026 Eliminator

'किस बात की अकड़ है', वैभव के विकेट पर सेलिब्रेट करना हिंगे को पड़ा महंगा, भड़के फैंस