रोनाल्डो-मेसी के क्लब में शामिल हुईं स्मृति मंधाना, टेम्बा बावुमा ने भी लिस्ट में बनाई जगह

भारत की स्टार महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना और साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाने वाले कप्तान टेम्बा बावुमा को TIME मैगज़ीन की खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है. इस लिस्ट में स्मृति मंधाना और टेम्बा बावुमा ही सिर्फ दो क्रिकेटर है. लियोनेल मेसी, जानिक सिनर, निक्की हिल्ट्ज़, कार्लोस अल्काराज़, रोरी मैकल्रॉय, विक्टर वेम्बान्यामा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स स्टार का नाम इसमें शामिल हैं. स्मृति मंधाना और टेम्बा बावुमा को इस लिस्ट में “टाइटन” कैटेगरी में रखा गया है.

भारत की स्टार महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने हाल ही में टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अर्धशतक जड़ा था, जिससे टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराकर टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार आगाज किया है. वहीं टेम्बा बावुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की टीम ने पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था. बतौर कप्तान टेम्बा बावुमा ने शानदार प्रदर्शन भी किया है.

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स्मृति मंधाना के नाम हैं कई बड़े रिकॉर्ड

TIME के ​​एडिटर-एट-लार्ज चार्ली कैंपबेल ने मैगजीन में लिखा, स्मृति मंधाना लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं, वह घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला थीं, वह तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला भी हैं और 17 शतकों के साथ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है. मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1,000 से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला भी हैं.

दो बार जीता वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब

स्मृति मंधाना ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 2024 और 2026 में विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जिताया और वह पिछले साल ICC विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की उप-कप्तान भी रहीं, साथ ही टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाए. 2024 में मंधाना ने किसी महिला खिलाड़ी की तरफ से सभी फ़ॉर्मेट में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया और फिर पिछले साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया – इसी उपलब्धि की वजह से उन्हें BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ 2025 चुना गया.

बावुमा ने 27 साल का सूखा किया खत्म

बावुमा के बारे में TIME के ​​एडिटर-एट-लार्ज चार्ली कैंपबेल ने लिखा, टेम्बा बावुमा ने हमेशा अपनी टीम की जर्सी के भार से कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठाई है, कुछ गिने-चुने अश्वेत साउथ अफ़्रीकी क्रिकेटरों में से एक होने के नाते, उनकी सफलताओं को खेल के लिए एक अहम मोड़ के तौर पर सराहा गया, अच्छी बात यह है कि बावुमा को असफलताओं से कहीं ज़्यादा सफलताएं मिली हैं.

उन्होंने आगे लिखा, पिछले साल, बावुमा की कप्तानी में साउथ अफ़्रीका ने भारत में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ जीती और साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का खिताब भी अपने नाम किया. फ़ाइनल में उन्होंने मज़बूत मानी जा रही ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया और पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहे. 1998 के बाद यह साउथ अफ़्रीका का पहला इंटरनेशनल खिताब था और इसका काफ़ी श्रेय फ़ाइनल में बावुमा की शानदार 66 रनों की पारी को जाता है, जो उन्होंने हैमस्ट्रिंग की चोट के बावजूद खेली थी. साउथ अफ्रीका ने इस जीत के साथ 27 साल के आईसीसी खिताब के सूखे को भी खत्म किया था.