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Lords Test: मंधाना, हरमनप्रीत, दीप्ति का अर्धशतक, पहला दिन भारत के नाम रहा

स्मृति मंधाना (83 रन), कप्तान हरमनप्रीत कौर (58 रन) और हरफनमौला दीप्ति शर्मा (57 रन) ने भारत के लिए अर्धशतक जड़ा. पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 21 रन के स्कोर पर एक विकेट गंवाए हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 10, 2026, 11:40 PM IST

Published On Jul 10, 2026, 11:40 PM IST

Last UpdatedJul 10, 2026, 11:40 PM IST

INDW VS ENGW

INDW VS ENGW

Lords Test Day 1: कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा के अर्धशतकों की मदद से लॉर्ड्स टेस्ट का पहला दिन भारत के नाम रहा. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र महिला टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को 285 रन बनाए. पहले दिन का खेल समाप्त होने पर इंग्लैंड ने एक विकेट पर 21 रन बनाए हैं. माइया बूचियेर 17 और हीथर नाइट एक रन बनाकर क्रीज पर हैं. क्रांति गौड़ ने सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट (दो) को पवेलियन भेजा. इंग्लैंड अभी 264 रन से पीछे है.

भारत के लिये दीप्ति (57), हरमनप्रीत (58) और मंधाना (83) ने उपयोगी पारियां खेली. शेफाली वर्मा और यास्तिका भाटिया पहले सात ओवर के भीतर ही आउट हो गए थे जिससे भारत का स्कोर दो विकेट पर 37 रन था. इसके बाद मंधाना ने जेमिमा रौड्रिग्स (38 गेंद में 35 रन ) के साथ तीसरे विकेट के लिये 64 रन जोड़े.

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इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एस्सेलेस्टोन को रौड्रिग्स ने दो छक्के लगाए, वह तेज गेंदबाज इस्सी वोंग की गेंद पर बोल्ड हो गई.

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मंधाना और हरमनप्रीत के बीच 89 रन की साझेदारी

मंधाना और हरमनप्रीत ने चौथे विकेट के लिये 89 रन की साझेदारी की. मंधाना शतक की तरफ बढ़ रही थी, मगर 83 रन के स्कोर पर वह आउट हो गई. मंधाना का विकेट भी वोंग ने लिया और कैच विकेटकीपर एमी जोनेस ने लपका. हरमनप्रीत को मेडी विलियर्स ने बोल्ड किया. हरमनप्रीत ने टेस्ट क्रिकेट का दूसरा अर्धशतक लगाया. दीप्ति और स्नेह राणा (13) ने 45 रन की साझेदारी करके भारत को 250 रन के पार पहुंचाया. इंग्लैंड के लिए सोफी एक्लेस्टोन ने तीन विकेट झटके जबकि लॉरेन फाइलर, इसी वोंग और मैडी विलियर्स ने दो दो विकेट प्राप्त किए. लॉरेन बेल को एक विकेट मिला.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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