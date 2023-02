रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मिला नया कप्तान, कोहली बोले- अपना बेस्ट करो

बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आसीबी) ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के शुरुआती सत्र लिए भारत की अनुभवी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को अपना कप्तान नियुक्त किया है। इस बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज को फ्रेंचाइजी ने हाल ही में मुंबई में हुई नीलामी में 3.40 करोड़ रुपये की बोली के साथ टीम से जोड़ा था। यह डब्ल्यूपीएल नीलामी में किसी खिलाड़ी के लिए सबसे अधिक कीमत है।

फ्रेंचाइजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा कर यह घोषणा की। इस वीडियो में आरसीबी के करिश्माई खिलाड़ी विराट कोहली और पुरुष टीम के मौजूदा कप्तान फाफ डु प्लेसिस के संदेश है।

इसमें कोहली ने कहा, ‘‘अब एक और ‘नंबर 18’ (जर्सी का अंक) डब्ल्यूपीएल में एक बहुत ही खास आरसीबी टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। हां, हम स्मृति मंधाना के बारे में बात कर रहे हैं। स्मृति अपना सर्वश्रेष्ठ करो। आपके पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम और सर्वश्रेष्ठ प्रशंसकों का समर्थन होगा।’’

स्मृति को कप्तान बनाने की घोषणा पर आरसीबी के अध्यक्ष प्रथमेश मिश्रा ने कहा, ‘‘स्मृति खेल को लेकर हमारी साहसिक सोच और क्रिकेट योजनाओं के केंद्र में हैं। हमने उन्हें नेतृत्व की भूमिका सौंपी है। हमें विश्वास है कि स्मृति आरसीबी को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगी।’’

आरसीबी महिला टीम की कप्तान बनने पर स्मृति ने कहा, ‘‘ विराट और फाफ को आरसीबी का नेतृत्व करने के बारे में इतनी बातें करते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा है। यह अद्भुत अवसर देने के लिए मैं आरसीबी प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं आप प्रशंसकों से सभी प्यार और समर्थन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं।’’

