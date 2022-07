बर्मिंगम: बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए स्मृति मंधना और शेफाली वर्मा क्रीज पर उतरीं। शेफाली,जो अधिक आक्रामक बल्लेबाज हैं, थोड़ा संभलकर खेलती नजर आईं वहीं स्मृति मंधना ने हाथ खोले। लेकिन यही अधिक आक्रामकता कहीं न कहीं उन्हें भारी पड़ी।

मंधना ने चौथे ओवर डार्सी ब्राउन पर हाथ खोले। ब्राउन ने पहली गेंद शॉर्ट फेंकी लेकिन मंधना ने लेंथ को पहले से भांप लिया और बैकफुट पर जाकर गेंद को फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग पर चौके के लिए भेज दिया। कमाल का शॉट।

