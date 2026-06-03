Smriti Mandhana Says Her and Shafali Verma Role Will Be Important in Upcoming T20 World Cup

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महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है भारत, मंधाना ने किसकी भूमिका बताई अहम

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना का कहना है कि 12 जून से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में उनकी और शेफाली वर्मा की भूमिका काफी अहम रहने वाली है. मंधाना ने इसके साथ ही इंग्लैंड में सीरीज खेलने को फायदेमंद बताया.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 03, 2026, 04:25 PM IST

Published On Jun 03, 2026, 04:25 PM IST

Last UpdatedJun 03, 2026, 04:25 PM IST

Smriti Mandhana and Shafali Verma

मंधाना ने कहा कि उनकी और शेफाली वर्मा की भूमिका वर्ल्ड कप में अहम रहेगी.

टॉन्टन: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के शुरू होने में 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है. 12 जून से यह वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जाना है. भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट से पहले इंग्लैंड में तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली. भारत ने सीरीज का पहला मैच तो जीता लेकिन उसके बाद उसे लगातार दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा. यह सीरीज भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए प्रैक्टिस का अच्छा मौका था.

भारतीय टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना इस हार से निराश हैं. हालांकि उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड में सीरीज खेलने को अच्छा बताया. उन्होंने माना कि इस विश्व कप में उनकी और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी की भूमिका बहुत अहम होने वाली है.

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‘मुझे शेफाली को निभानी है अहम भूमिका’

मंधाना ने तीसरे टी20 के बाद कहा, ‘इंग्लैंड में सीरीज खेलना, जहा हमें विश्व कप खेलना है, तैयारियों के हिसाब से बहुत अच्छा है. लेकिन पीछे मुड़कर देखती हूं, तो मुझे और शेफाली वर्मा दोनों को आगे बहुत बड़ा रोल निभाना है.’

उन्होंने कहा, ‘हम दोनों गेंद को अच्छी टाइमिंग से खेल रहे हैं लेकिन बदकिस्मती से टीम के लिए बड़ा योगदान नहीं कर पा रहे हैं. हम दोनों नेट्स पर वापस जाकर कड़ी मेहनत करते रहेंगे और यह पक्का करेंगे कि हम एक ओपनिंग जोड़ी के तौर पर बेहतर वापसी करें क्योंकि हम दोनों को अच्छी शुरुआत देने और मोमेंटम बनाए रखने पर गर्व है. हम इसे अपने हिसाब से लेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे.’

ड्राइंग बोर्ड पर जाएंगे और करेंगे फैसला

मंधाना ने कहा, ‘गेंदबाजी के मामले में, हम ड्राइंग बोर्ड पर जाएंगे और देखेंगे कि कौन से बेहतर विकल्प हैं. हमने इस सीरीज से पहले ऐसा किया था; शायद हम फिर से वापस जा सकते हैं. अब मुझे लगता है कि मुझे पता है कि इन कंडीशन में कौन सी गेंदें फेंकनी हैं.’

तीसरे टी20 में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतक लगाया. कप्तानी की पारी पर मंधाना ने कहा कि हरमन जब अपने बेस्ट फॉर्म में होती हैं, तो यह देखने लायक होता है. दबाव में वाकई अहम पारी, खासकर जब हमें 180 या उससे ऊपर तक पहुंचने के लिए ऐसी पारी की जरूरत थी.

हरमनप्रीत की पारी के अलावा, मंधाना ने विश्व कप से पहले भारत के कई बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर कहा, ‘सच में बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई अच्छी फॉर्म में है, और टी20 विश्व कप में जाने से पहले यह एक अच्छा संकेत है कि जेमी (रोड्रिग्स), हरमन, हर कोई शानदार फॉर्म में है.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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