कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के T20I क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया। मंधाना ने महज 23 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा जो भारत की ओर से T20I क्रिकेट में सबसे तेज पचासा है। मंधाना ने अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त किया। इससे पहले उनके नाम 24 गेंद पर अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड था। मंधाना ने 23 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के की मदद से ये पचासा जड़ा। T20I में उनके बल्ले से आया ये 16वां अर्धशतक है।

