Smriti Mandhana ने द हंड्रेड में खेली धमाकेदार पारी, अकेले दम पर दिलाई टीम को जीत

भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (नाबाद 88) संकटमोचक बनीं, जिससे मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम ने रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स लीड्स को चार विकेट से हरा दिया. 143 रन के लक्ष्य को मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने चार गेंद शेष रहते टारगेट को हासिल कर लिया. स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

सनराइजर्स लीड्स के खिलाफ़ 143 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को अच्छी शुरुआत मिली. ओपनर मेग लैनिंग (24) और भारतीय स्टार स्मृति मंधाना ने 41 रन की ओपनिंग साझेदारी की. हालांकि, इसके बाद टीम लड़खड़ा गई और 14 गेंदों के अंदर स्कोर 61/1 से 71/5 हो गया.

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हालांकि इसके बाद मंधाना ने दबाव में भी संयम बनाए रखा और ग्रेस स्क्रिवेंस के साथ 27 रन और कैथरीन ब्राइस के साथ 48 रन की अहम साझेदारियों से टीम को मैच में बनाए रखा. सनराइजर्स ने मंधाना को आउट करने के दो मौके गंवाए और मंधाना ने उन दो कैच छूटने का पूरा फायदा उठाते हुए टूर्नामेंट का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया. उन्होंने 50 गेंद में नाबाद 88 रन की पारी में सात चौके और चार छक्के लगाए.

डार्सी कार्टर ने मंधाना को दिया जीवनदान

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम को जब 25 गेंदों में 44 रन की ज़रूरत थी, तभी मंधाना ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर लॉन्ग-ऑन के ऊपर से शॉट खेला, वहां मौजूद डार्सी कार्टर ने उनका कैच छोड़ दिया और यह गेंद फील्डर के हाथों से फिसलकर बाउंड्री तक चली गई. दो गेंदों पर लगातार दो छक्के लगाकर मंधाना ने मैच को खत्म किया.

सनराइजर्स की टीम ने बनाए थे 142 रन

इससे पहले पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी सनराइजर्स की शुरुआत धीमी रही. ओपनर ब्रायोनी स्मिथ के 26 रन के बाद, फोबे लिचफील्ड (31) और सदरलैंड (35) ने पारी को गति दी. सदरलैंड ने लॉरेन विनफील्ड-हिल के साथ 49 रन की साझेदारी की और अंत में कप्तान डेनियल गिब्सन ने छह गेंदों में 18 रन बनाकर पारी खेली, जिससे सनराइजर्स लीड्स ने 142 रन बनाए.

आप ऐसे मैच जीतते हैं, तो आप अच्छी स्थिति में आ जाते हैं: मंधाना

‘प्लेयर ऑफ़ द मैच’ मंधाना ने इस जीत के बाद कहा, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं, यहां चीजें तेजी से बदलती हैं, लेकिन अगर आप ऐसे मैच जीतते हैं, तो आप अच्छी स्थिति में आ जाते हैं. उन्होंने कहा कि कैच छूटने से मुझे थोड़ी किस्मत का साथ मिला, लेकिन फिर भी मैं टीम को जीत दिलाने में कामयाब रही, मैंने वैसी शुरुआत नहीं की जैसी मैं चाहती थी, लेकिन हमने अंत अच्छा किया.