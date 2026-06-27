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IND VS AUS: कंगारुओं को उन्हीं की भाषा में जवाब देगी टीम इंडिया! स्मृति मंधाना ने बताया 'मास्टरप्लान'

भारतीय महिला टीम को टी20 विश्व कप 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो वाला मैच खेलना है. जिसकी तैयारी में टीम इंडिया लगी हुई है. मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कंगारुओं के खिलाफ मुकाबले के मास्टरप्लान के बारे में बताया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 27, 2026, 08:34 PM IST

Published On Jun 27, 2026, 08:34 PM IST

Last UpdatedJun 27, 2026, 08:34 PM IST

महिला टी 20 विश्व कप 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होना वाला है. जो टीम इंडिया के लिए ‘करो या मरो’ मैच है. भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना होगा. भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के एक समान चार मैचों में छह-छह अंक हैं. जबकि दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला अपेक्षाकृत कमजोर माने जाने वाले बांग्लादेश से है. मैच से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने शनिवार को कहा कि टीम महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले में आक्रामक क्रिकेट खेलने के इरादे से उतरेगी.

किस माइंडसेट के साथ उतरेगी टीम इंडिया

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने मैच से पूर्व संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह एक बड़ा मैच है. हमने इस पर काफी बात की है कि हम आक्रामक रवैये के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजी इकाई अब तक अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी है.

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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में भारत के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए मंधाना ने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में टी20 प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन किया था और उससे हमें आत्मविश्वास मिलेगा. महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के आने से खिलाड़ियों को अधिक दबाव वाले मैचों का बेहतर अनुभव मिला है. अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतर पहले की तुलना में काफी कम हो गया है।

मैथ्यू हेडन से बातचीत का मिलेगा फायदा

स्मृति मंधाना ने अपनी सलामी जोड़ीदार शेफाली वर्मा के साथ टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि हम दोनों इंग्लैंड के पिछले दौरे में कुछ खास योगदान नहीं दे सके थे, लेकिन अब हम भारत को मजबूत शुरुआत देने के लिए बेहद उत्साहित हैं. जब हम अच्छी शुरुआत दिलाते हैं तो टीम बेहतर स्थिति में होती है.

मंधाना ने यह भी बताया कि मैथ्यू हेडन और कुमार संगकारा जैसे पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों के साथ हुई बातचीत से उन्हें काफी मदद मिली है. भारत की उपकप्तान ने कहा कि मैं हमेशा से संगकारा सर और मैथ्यू हेडन को फॉलो करती रही हूं. उनसे बातचीत करके मुझे बल्लेबाजी के कुछ अहम पहलुओं को समझने का मौका मिला. जिसे मैं अपने खेल में लागू करने की कोशिश करूंगी.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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