स्मृति मंधाना ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है. रविवार, 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने भारत के लिए महिला टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. मंधाना के 68 रन की पारी और दीप्ति शर्मा के पांच विकेट के बदौलत भारत ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की.

44 गेंद की अपनी पारी में बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने नौ चौके और दो छक्के लगाए. इसके साथ ही उनके नाम टी20 क्रिकेट में 87 छक्के हो गए. वहीं भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम 86 (जहां तक रिकॉर्ड उपलब्ध है) छक्के हैं. जहां तक भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात है तो मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बाद शेफाली वर्मा का नाम आता है. वर्मा ने 107 मैचों में 78 छक्के लगाए हैं. वहीं ऋचा घोष ने 84 मैचों में 44 छक्के जड़े हैं.

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भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया. महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पांचवीं सबसे बड़ी जीत है. भारत ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 82 रन से सबसे बड़ी जीत साल 2024 में श्रीलंका के खिलाफ दुबई में हासिल की थी. टीम इंडिया सिलहट में बांग्लादेश के विरुद्ध 79 रन से मैच अपने नाम कर चुकी है, जबकि साल 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ 72 रन से मुकाबला जीता था. साल 2010 में ‘विमेन इन ब्लू’ ने श्रीलंका को 71 रन से रौंदा था.

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में सातवीं (कुल 9 मैच में) जीत दर्ज की है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर है, जिसने साउथ अफ्रीका को 9 में से 8 मैच हराए हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका के विरुद्ध सभी सात मैच जीते हैं.

रविवार को एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम को महज 18 के स्कोर तक 2 झटके लए गए थे. इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ 63 गेंदों में 91 रन की साझेदारी करते हुए भारत को संकट से निकाला. मंधाना 44 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि कौर ने 35 गेंदों में 36 रन बनाए.

दीप्ति शर्मा (नाबाद 12) ने ऋचा घोष (34) के साथ छठे विकेट के लिए 21 गेंदों में 45 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट निकाले, जबकि तस्मिया रुबाब और रामीन शमीम ने 1-1 विकेट हासिल किया.

पाकिस्तान की ओर से शुरुआत अच्छी रही और छह ओवर का पावरप्ले खत्म होने तक उसने 1 विकेट पर 52 रन बनाए थे. लेकिन इसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई. ओपनर मुनीबा अली के अलावा कोई भी बल्लेबाज विटे पर टिक नहीं सकी. भारत के लिए ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने पांच विकेट हासिल किए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. दीप्ति ने भी बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं. इसके अलावा श्रीचरणी ने तीन और शेफाली वर्मा ने एक कामयाबी हासिल की.