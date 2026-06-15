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INDW vs PAKW: स्मृति मंधाना ने तोड़ा हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड, भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाली बल्लेबाज बनीं

स्मृति मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी 68 रन की पारी में दो छक्के लगाए. इसके साथ ही उन्होंने हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया. वह अब महिला टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 15, 2026, 07:46 AM IST

Published On Jun 15, 2026, 07:46 AM IST

Last UpdatedJun 15, 2026, 07:46 AM IST

Smriti Mandhana and harmanpreet kaur

Smriti Mandhana and harmanpreet kaur

स्मृति मंधाना ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है. रविवार, 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने भारत के लिए महिला टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. मंधाना के 68 रन की पारी और दीप्ति शर्मा के पांच विकेट के बदौलत भारत ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की.

44 गेंद की अपनी पारी में बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने नौ चौके और दो छक्के लगाए. इसके साथ ही उनके नाम टी20 क्रिकेट में 87 छक्के हो गए. वहीं भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम 86 (जहां तक रिकॉर्ड उपलब्ध है) छक्के हैं. जहां तक भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात है तो मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बाद शेफाली वर्मा का नाम आता है. वर्मा ने 107 मैचों में 78 छक्के लगाए हैं. वहीं ऋचा घोष ने 84 मैचों में 44 छक्के जड़े हैं.

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भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया. महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पांचवीं सबसे बड़ी जीत है. भारत ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 82 रन से सबसे बड़ी जीत साल 2024 में श्रीलंका के खिलाफ दुबई में हासिल की थी. टीम इंडिया सिलहट में बांग्लादेश के विरुद्ध 79 रन से मैच अपने नाम कर चुकी है, जबकि साल 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ 72 रन से मुकाबला जीता था. साल 2010 में ‘विमेन इन ब्लू’ ने श्रीलंका को 71 रन से रौंदा था.

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में सातवीं (कुल 9 मैच में) जीत दर्ज की है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर है, जिसने साउथ अफ्रीका को 9 में से 8 मैच हराए हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका के विरुद्ध सभी सात मैच जीते हैं.

रविवार को एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम को महज 18 के स्कोर तक 2 झटके लए गए थे. इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ 63 गेंदों में 91 रन की साझेदारी करते हुए भारत को संकट से निकाला. मंधाना 44 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि कौर ने 35 गेंदों में 36 रन बनाए.

दीप्ति शर्मा (नाबाद 12) ने ऋचा घोष (34) के साथ छठे विकेट के लिए 21 गेंदों में 45 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट निकाले, जबकि तस्मिया रुबाब और रामीन शमीम ने 1-1 विकेट हासिल किया.

पाकिस्तान की ओर से शुरुआत अच्छी रही और छह ओवर का पावरप्ले खत्म होने तक उसने 1 विकेट पर 52 रन बनाए थे. लेकिन इसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई. ओपनर मुनीबा अली के अलावा कोई भी बल्लेबाज विटे पर टिक नहीं सकी. भारत के लिए ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने पांच विकेट हासिल किए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. दीप्ति ने भी बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं. इसके अलावा श्रीचरणी ने तीन और शेफाली वर्मा ने एक कामयाबी हासिल की.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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