मोहाली में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 मैच में चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भारत की इस हार के बाद सोशल मीडिया पर भी क्रिकेट फैंस का गुस्सा देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर फैंस भारत की इस हार के लिए खराब बॉलिंग के साथ-साथ कप्तान रोहित शर्मा पर भी सवाल उठा रहे हैं.

भारत की टीम ने इस मैच में 208 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, भारत की पारी के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने विस्फोटक शुरूआत की. ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सभी गेंदबाजों को टारगेट किया. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में अक्षर पटेल को छोड़कर भारत के सभी गेंदबाजों ने 11 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन दिए. टी-20 विश्व कप से पहले मिली हार के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस का मानना है कि रोहित कप्तानी का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, जिसकी वजह से टीम को लगातार हार मिल रही है. वहीं कुछ क्रिकेट फैंस रोहित और विराट की तुलना करते हुए विराट को बेस्ट बता रहे हैं.

Poor captaincy and worst bowling, leave about T20 trophy we can exit in group stage with this kind of performance.. @BCCI @ImRo45

— Chikatlo chindulestha (@chikati_rajyam) September 20, 2022