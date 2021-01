ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से पहले चोटों से परेशान भारतीय क्रिकेट टीम ने गाबा टेस्ट में एक नहीं बल्कि चार बदलाव किए। टॉस के लिए उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताया कि चोटिल खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, हनुमा विहारी और जसप्रीत बुमराह ब्रिसबेन मैच का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह मयंक अग्रवाल, टी नटराजन, वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

हालांकि फैंस नटराजन और सुंदर को टेस्ट डेब्यू का मौका मिलने से खुश हैं लेकिन टीम इंडिया के अपने प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव को अनदेखा करने से भारतीय प्रशसंक नाराज भी हैं।

Just wonder if India could have played Kuldeep Yadav for one of the quicks…..

फैंस ने ट्विटर के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। क्रिकेट जगत के जाने माने समीक्षक हर्षा भोगले ने ट्वीट किया, “सोच रहा था कि क्या कुलदीप यादव को किसी एक तेज गेंदबाज की जगह खिलाया जा सकता था……”

Whoa….India has fielded five bowlers again. No Ashwin-No Bumrah but still thinking 20 wickets. Brave team this is. Sundar-Natarajan to debut. No Saha….no Kuldeep. #AusvInd

वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा, “भारत ने एक बार फिर पांच गेंदबाज उतारे हैं। ना अश्विन-ना बुमराह लेकिन मैं 20 विकेटों की सोच रहा हूं। ये टीम साहसी रहै। सुंदर-नटराजन को डेब्यू। ना साहा…ना कुलदीप।”

Really though, someone please explain what crime has Kuldeep committed to miss out here. Has a fiver in the last test, and that was in freaking Australia. Is a decent FC bat too, not like he’s a mug or anything.

