सोफी एक्लेस्टोन के नाम बड़ी उपलब्धि, सर्वाधिक विकेट लेने वाली इंग्लिश महिला गेंदबाज बनीं

Sophie Ecclestone Record: लॉर्ड्स के मैदान पर भारत और इंग्लैंड की महिला टीम एकमात्र टेस्ट मैच में आमने-सामने है. टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन ने तीन विकेट चटकाए. इसके साथ ही एक्लेस्टोन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. सोफी एक्लेस्टोन इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड की ओर से अब सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं.

टेस्ट के पहले दिन अपने स्पेल में दीप्ति शर्मा का विकेट चटकाने के साथ ही एक्लेस्टोन ने ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने नाम किया.

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कैथरीन साइवर-ब्रंट से आगे निकलीं एक्लेस्टोन

इंग्लिश स्पिन गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 338 विकेट चटका चुकी हैं. उन्होंने इंग्लैंड की पूर्व गेंदबाज कैथरीन साइवर-ब्रंट को इस मामले में पीछे छोड़ा है,जिन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 335 विकेट झटके. इसके साथ ही एक्लेस्टोन महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गई हैं. वह ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी एलिसा पेरी से आगे निकल गई हैं. पेरी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 336 विकेट चटकाए हैं.

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में भारत की दीप्ति शर्मा पहले स्थान पर हैं.दीप्ति अब तक 356 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं. वहीं इस सूची में दूसरे नंबर पर पूर्व भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी का नाम है, जिन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 355 विकेट चटकाए.टेस्ट के पहले दिन एक्लेस्टोन ने दीप्ति शर्मा, सायली सतघरे और क्रांति गौड़ का विकेट चटकाया.

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285 रन बनाकर ऑलआउट हुई टीम इंडिया

लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम 285 रन बनाकर ऑलआउट हुई. स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 108 गेंदों में 83 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 121 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 58 रन बनाए, दीप्ति शर्मा 87 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने 35 रनों का योगदान दिया. इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में एक विकेट खोकर 21 रन बना लिए हैं. हीथर नाइट एक और मैया बाउचियर 17 रन बनाकर खेल रही हैं.हालांकि अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला खेल रहीं टैमी ब्यूमोंट बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं और महज 2 रन बनाकर आउट हुईं.