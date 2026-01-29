add cricketcountry as a Preferred Source
  • ऑस्ट्रेलिया ने नए कप्तान का किया ऐलान, भारत के खिलाफ सीरीज के लिए टीम घोषित

ऑस्ट्रेलिया ने नए कप्तान का किया ऐलान, भारत के खिलाफ सीरीज के लिए टीम घोषित

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 15 फरवरी को सिडनी में तीन मैचों की T20I सीरीज़ से शुरू होगा

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - January 29, 2026 2:36 PM IST

Australia women team
Australia women team

स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर सोफी मोलिनक्स को गुरुवार को अगले महीने ODI वर्ल्ड चैंपियन भारत के खिलाफ सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला T20 कप्तान नियुक्त किया गया. इस घरेलू सीरीज के बाद वह सभी फॉर्मेट में एलिसा हीली की जगह लेंगी.

हीली ने घोषणा की थी कि वह भारत के खिलाफ खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगी, जिसमें वह तीन ODI और एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगी. ऑस्ट्रेलिया के सभी फॉर्मेट के लिए टीमों की घोषणा गुरुवार को हुई.

15 फरवरी से सीरीज की होगी शुरुआत

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 15 फरवरी को सिडनी में तीन मैचों की T20I सीरीज़ से शुरू होगा. बाकी दो मैच 19 और 21 फरवरी को कैनबरा और एडिलेड में खेले जाएंगे. तीन मैचों की ODI सीरीज़ 24, 27 फरवरी और 1 मार्च को खेली जाएगी.पहला मैच ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में होगा, जबकि अगले दो मैच होबार्ट के बेलेरिव ओवल में होंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 से 9 मार्च तक पर्थ के मशहूर WACA ग्राउंड में खेला जाएगा.

इसके बाद, मोलिनक्स मार्च में वेस्टइंडीज दौरे से शुरू होने वाले सभी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान होंगी. जबकि ताहलिया मैकग्रा को उप-कप्तान बनाए रखा गया है,एक और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर एशले गार्डनर को सह-उप-कप्तान नियुक्त किया गया है. निकोला कैरी, जो अभी महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रही हैं, सफेद गेंद वाले फॉर्मेट में वापस आ गई हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में 19 साल की लूसी हैमिल्टन को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है.

फोबे लिचफील्ड को भी सभी फॉर्मेट में मिली जगह

चयनकर्ताओं ने फोबे लिचफील्ड को भी सभी फॉर्मेट की टीमों में शामिल किया है, इसके बावजूद कि यह बाएं हाथ की बल्लेबाज चल रहे WPL से बाहर हो गई हैं. जबकि अलाना किंग को T20I टीम से बाहर कर दिया गया है, मेगन शुट्ट, ग्रेस हैरिस और हीथर ग्राहम ODI टीम में शामिल नहीं हैं. पिछले साल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत से हार के बाद शुट्ट के ODI से रिटायर होने की उम्मीद थी.

बिग बैश लीग में सबसे कम उम्र की कप्तान भी रह चुकी हैं मोलिनक्स

28 साल की मोलिनक्स महिला बिग बैश लीग में सबसे कम उम्र की कप्तान भी रह चुकी हैं, जब उन्होंने मेलबर्न रेनेगेड्स में मेग लैनिंग से कप्तानी संभाली थी और बाद में विक्टोरिया की कप्तानी भी की.

ऑस्ट्रेलिया टीम:

T20I: सोफी मोलिनक्स (कप्तान), एशले गार्डनर (उप-कप्तान), ताहलिया मैकग्रा (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहम।

ODI: एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिनक्स (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, एशले गार्डनर, किम गार्थ, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, ताहलिया मैकग्रा, एलिसे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहम।

एकमात्र टेस्ट: एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिनक्स (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, एशले गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, ताहलिया मैकग्रा, एलिसे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहम

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

