सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी से मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2023 में मंगलवार को खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को छह विकेट से हरा दिया. आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 200 रन का टारगेट रखा था, मुंबई ने 16.3 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया. सूर्य कुमार यादव ने 35 गेंद में 83 रन की पारी खेली, अपनी पारी में उन्होंने सात चौका और छह छक्के लगाए. सूर्य कुमार यादव की इस तूफानी पारी ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को भी खूब प्रभावित किया. गांगुली ने सूर्या की जमकर तारीफ की.

सौरव गांगुली ने ट्विटर पर लिखा..सूर्य कुमार यादव दुनिया का बेस्ट टी-20 का प्लेयर है. ऐसा लगता है कि वह कंप्यूटर पर बल्लेबाजी करता है.

Surya Kumar yadav the best T20 player in the world .. it seems he bats on a computer .. @surya_14kumar @mipaltan

