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वैभव सूर्यवंशी पर सौरभ गांगुली का बड़ा बयान, बोले- उसे उसके हाल पर छोड़ दो

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए. उन्होंने कहा कि वैभव को अपने खेल में ढलने का जरूरी वक्त दिया जाना चाहिए.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 08, 2026, 07:27 AM IST

Published On Jun 08, 2026, 07:27 AM IST

Last UpdatedJun 08, 2026, 07:27 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi and Saurav Ganguly

वैभव सूर्यवंशी को अकेले छोड़ दो सौरभ गांगुली. फोटो- आईपीएल/पीटीआई

मुंबई: वैभव सूर्यवंशी अब टीम इंडिया में डेब्यू के लिए तैयार हैं. 15 साल के इस खिलाड़ी ने आईपीएल और एज-ग्रुप क्रिकेट में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसके बाद उन्हें भारत की टीम में जगह मिली है. और अब उनके साथ इस स्तर पर काफी उम्मीदें जुड़ गई हैं. लेकिन भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का कहना है कि अभी से सूर्यवंशी पर उम्मीदों का बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए. गांगुली ने कहा कि वैभव को अपने खेल में ढलने का जरूरी वक्त दिया जाना चाहिए.

पंद्रह वर्षीय सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए टी20 टीम में चुना गया है जिसके बाद वह जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भी हिस्सा लेंगे.

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‘उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए’

गांगुली ने मुंबई में एक कार्यक्रम के इतर समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, ‘मेरा मानना है कि हमें उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए. वह अभी महज 15 साल का है और मुझे नहीं लगता कि वह दबाव की ज्यादा परवाह करेगा. आईपीएल में भी हमने यही देखा है.’

पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि ब्रिटेन की परिस्थितियां आईपीएल में माहौल से काफी अलग होंगी और सूर्यवंशी को अपने खेल को उसके अनुसार ढालने की चुनौती मिलेगी. गांगुली ने कहा, ‘निश्चित रूप से भारत के लिए खेलना अलग बात है और वह ऐसे दौरे पर जाएगा जहां विकेट थोड़े अलग होंगे.’

इंग्लैंड में अलग होंगी परिस्थितियां

उन्होंने कहा, ‘वहां गेंद अधिक सीम करेगी, उछाल ज्यादा होगा और नयी गेंद से अधिक मूवमेंट मिलेगा. इसलिए खेल थोड़ा अलग होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें अपार प्रतिभा है.’

उन्होंने कहा, ‘इसलिए उसे समय दीजिए. उससे तुरंत दुनिया जीत लेने की उम्मीद मत कीजिए. उसे अपने खेल में जमने का मौका दीजिए क्योंकि भारत में कई अन्य खिलाड़ियों की तरह उसमें भी बहुत प्रतिभा है.’

डि विलियर्स ने भी कहा- वह टी20 टीम में जगह बनाने का हकदार

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कहा कि सूर्यवंशी के कम अनुभव को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. उनके अनुसार सूर्यवंशी ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम में जगह बनाने का पूरा हक हासिल किया है. डिविलियर्स ने कहा, ‘यह कहना आसान है कि वह अभी बहुत छोटा है, तैयार नहीं है या उसे और अनुभव की जरूरत है.’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन उसने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि वह भारतीय टी20 टीम में जगह पाने का हकदार है. मैं उसके लिए बहुत खुश हूं.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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