मुंबई: वैभव सूर्यवंशी अब टीम इंडिया में डेब्यू के लिए तैयार हैं. 15 साल के इस खिलाड़ी ने आईपीएल और एज-ग्रुप क्रिकेट में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसके बाद उन्हें भारत की टीम में जगह मिली है. और अब उनके साथ इस स्तर पर काफी उम्मीदें जुड़ गई हैं. लेकिन भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का कहना है कि अभी से सूर्यवंशी पर उम्मीदों का बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए. गांगुली ने कहा कि वैभव को अपने खेल में ढलने का जरूरी वक्त दिया जाना चाहिए.

पंद्रह वर्षीय सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए टी20 टीम में चुना गया है जिसके बाद वह जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भी हिस्सा लेंगे.

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‘उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए’

गांगुली ने मुंबई में एक कार्यक्रम के इतर समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, ‘मेरा मानना है कि हमें उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए. वह अभी महज 15 साल का है और मुझे नहीं लगता कि वह दबाव की ज्यादा परवाह करेगा. आईपीएल में भी हमने यही देखा है.’

पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि ब्रिटेन की परिस्थितियां आईपीएल में माहौल से काफी अलग होंगी और सूर्यवंशी को अपने खेल को उसके अनुसार ढालने की चुनौती मिलेगी. गांगुली ने कहा, ‘निश्चित रूप से भारत के लिए खेलना अलग बात है और वह ऐसे दौरे पर जाएगा जहां विकेट थोड़े अलग होंगे.’

इंग्लैंड में अलग होंगी परिस्थितियां

उन्होंने कहा, ‘वहां गेंद अधिक सीम करेगी, उछाल ज्यादा होगा और नयी गेंद से अधिक मूवमेंट मिलेगा. इसलिए खेल थोड़ा अलग होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें अपार प्रतिभा है.’

उन्होंने कहा, ‘इसलिए उसे समय दीजिए. उससे तुरंत दुनिया जीत लेने की उम्मीद मत कीजिए. उसे अपने खेल में जमने का मौका दीजिए क्योंकि भारत में कई अन्य खिलाड़ियों की तरह उसमें भी बहुत प्रतिभा है.’

डि विलियर्स ने भी कहा- वह टी20 टीम में जगह बनाने का हकदार

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कहा कि सूर्यवंशी के कम अनुभव को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. उनके अनुसार सूर्यवंशी ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम में जगह बनाने का पूरा हक हासिल किया है. डिविलियर्स ने कहा, ‘यह कहना आसान है कि वह अभी बहुत छोटा है, तैयार नहीं है या उसे और अनुभव की जरूरत है.’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन उसने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि वह भारतीय टी20 टीम में जगह पाने का हकदार है. मैं उसके लिए बहुत खुश हूं.’