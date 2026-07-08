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सौरव गांगुली को बड़ा सम्मान, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए 'दादा'

सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफ़ी जीती और 2002 चैंपियंस ट्रॉफ़ी में संयुक्त विजेता बना, साथ ही साथ 2003 वनडे वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह बनाई और 2004 में पाकिस्तान में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ जीती.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 08, 2026, 08:56 PM IST

Published On Jul 08, 2026, 08:56 PM IST

Last UpdatedJul 08, 2026, 08:56 PM IST

Sourav Ganguly icc hall of fame

Sourav Ganguly icc hall of fame

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को 54वें दिन पर बड़ा सम्मान मिला है. सौरव गांगुली को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. वह आईसीसी हॉल ऑफ फेम के क्लब में शामिल होने के साथ भारत के दिग्गज क्रिकेटर्स के क्लब में जगह बनाई है.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (CAB) के प्रमुख सौरव गांगुली क्रिकेट की दुनिया में यह खास सम्मान पाने वाले कुल मिलाकर 12वें और 10वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बनने जा रहे हैं. सौरव गांगुली ने ICC हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी दी है.

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कुछ महान नामों का हिस्सा बनना अद्भुत है: गांगुली

गांगुली ने बुधवार को अपने ‘X’ अकाउंट पर पोस्ट किया, मुझे हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल करने के लिए ICC चेयरमैन जय शाह का धन्यवाद, यह बहुत बड़े सम्मान की बात है, हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल होने वाले 10 भारतीयों में से एक बनना, कुछ महान नामों का हिस्सा बनना अद्भुत है.

ICC हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल किए गए भारतीय:

बिशन सिंह बेदी (2009)
सुनील गावस्कर (2009)
कपिल देव (2010)
अनिल कुंबले (2015)
राहुल द्रविड़ (2018)
सचिन तेंदुलकर (2019)
विनू मांकड़ (2021)
डायना एडुलजी (2023)
वीरेंद्र सहवाग (2023)
नीतू डेविड (2024)
एमएस धोनी (2025)
सौरव गांगुली (2026)

सौरव गांगुली का क्रिकेट करियर

वनडे क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक सौरव गांगुली ने 311 वनडे मैचों में 22 शतकों के साथ 11,363 रन बनाए और 132 विकेट भी लिए थे. इसके साथ ही 113 टेस्ट मैचों में उन्होंने 7,212 रन बनाए. खिलाड़ी के तौर पर करियर खत्म होने के बाद गांगुली ने BCCI अध्यक्ष के तौर पर काम किया. वह SA20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच भी हैं और इसके अलावा IPL और WPL में दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट डायरेक्टर भी हैं.

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बतौर कप्तान काफी सफल रहे सौरव गांगुली

प्यार से ‘गॉड ऑफ़ ऑफ़-साइड’ कहे जाने वाले गांगुली ने साल 2000 में मैच-फ़िक्सिंग संकट के मुश्किल दौर में भारतीय टीम की कप्तानी संभाली और टीम की पहचान पूरी तरह से बदल दी. उन्होंने टीम में जीतने का ज़बरदस्त जज़्बा पैदा किया, खासकर विदेशी ज़मीन पर. उनकी कप्तानी में भारत ने 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफ़ी जीती और 2002 चैंपियंस ट्रॉफ़ी में संयुक्त विजेता बना, साथ ही साथ 2003 वनडे वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह बनाई और 2004 में पाकिस्तान में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ जीती.

11 जुलाई को होगा आधिकारिक ऐलान

इसके अलावा उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 2001 के यादगार टेस्ट मैच में भी टीम को जीत दिलाई. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) 11 जुलाई को एडिनबर्ग में अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस के आखिर में इसकी औपचारिक घोषणा करेगी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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