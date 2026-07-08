भारत के नए टी-20 कप्तान श्रेयस अय्यर के मार्गदर्शन में टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन जारी है. भारतीय टीम ने पहले आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज गंवाई और अब इंग्लैंड में पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 0-2 से पीछे है. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी पहली जीत का इंतजार कर रहे हैं. भारतीय टीम के इस प्रदर्शन से भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी हैरान हैं, हालांकि उन्हें भरोसा है कि वर्ल्ड चैंपियन टीम वापसी करेगी. उन्होंने संजू सैमसन के प्लेइंग-11 से बाहर करने के सवाल पर भी रिएक्ट किया.

ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ भारत को टी-20 सीरीज के तीसरे मैच में 125 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा. 202 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम 76 रनों पर ऑलआउट हो गई, जो रनों के लिहाज से उनकी अब तक की सबसे बड़ी हार थी.

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यह फॉर्म में अस्थायी गिरावट है: गांगुली

गांगुली ने अपने 54वें जन्मदिन के जश्न के दौरान पत्रकारों से कहा, मैं भारत के प्रदर्शन से थोड़ा हैरान हूं, वे व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बहुत मजबूत टीम रहे हैं और ऐसा लगता है कि यह फॉर्म में अस्थायी गिरावट है. हालांकि, उन्होंने टीम के वापसी करने पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब नहीं दिखे हैं, लेकिन भारत के पास कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं और मुझे यकीन है कि वे वापसी करेंगे, अब उनके पास सीरीज बराबर करने का ही विकल्प है, हर अच्छी टीम मुश्किल दौर से गुजरती है और वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है.

संजू पर फैसला टीम मैनेजमेंट को लेना है: गांगुली

टीम चयन को लेकर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गौतम गंभीर की अगुवाई वाली भारतीय टीम मैनेजमेंट ने दूसरे T20I में संजू सैमसन को बाहर कर दिया और उनकी जगह युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को टॉप ऑर्डर में शामिल किया. जब इस विवादास्पद फैसले के बारे में पूछा गया, तो गांगुली ने कहा, यह फैसला टीम मैनेजमेंट को लेना है, इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा.

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सौरव गांगुली की बायोपिक का ऑफिशियल पोस्टर लॉन्च

सौरव गांगुली के जन्मदिन के जश्न के साथ ही उनकी बहुप्रतीक्षित बायोपिक ‘दादा’ का ऑफिशियल पोस्टर भी लॉन्च किया गया, जो 14 मई, 2027 को रिलीज़ होगी. राजकुमार राव स्टारर इस पोस्टर में लॉर्ड्स की बालकनी में बिना शर्ट के गांगुली की वह मशहूर तस्वीर है, जिसमें वे 2002 में भारत की ऐतिहासिक नेटवेस्ट सीरीज़ फ़ाइनल जीत के बाद जश्न मना रहे थे. गांगुली ने कहा, पोस्टर अभी लॉन्च हुआ है, मुझे उम्मीद है कि जब अगले साल फ़िल्म रिलीज़ होगी तो सभी इसे देखेंगे.