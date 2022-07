विराट कोहली बल्लेबाजी में काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बातें तो भारतीय टीम में उनकी जगह को लेकर भी होने लगी हैं। कई लोगों का मानना है कि विराट को काफी मौके मिल चुके हैं और अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भविष्य के बारे में विचार करना शुरू कर देना चाहिए। उनका मानना है कि कई युवा खिलाड़ी शानदार खेल दिखा रहे हैं और ऐसे में उन्हें विराट की जगह मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली का मानना है कि विराट जल्द ही अपनी फॉर्म में लौट आएगा। गांगुली ने कहा कि विराट ने लगातार अच्छा किया है और उनके पास वापसी की क्षमता और कौशल है।

गांगुली ने कहा, ‘बेशक, आप देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने क्या हासिल किया है। उनके नंबर्स देखिए। यह सब क्षमता और गुणवत्ता के बिना नहीं होता। जी, उनका वक्त मुश्किल चल रहा है और उन्हें इस बारे में पता है। वह एक महान खिलाड़ी रहे हैं। वह जानते हैं कि अपनी क्षमताओं के हिसाब से वह बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और मैं देख रहा हूं कि वापसी कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। लेकिन उन्हें दोबारा कामयाब होने का अपना रास्ता तलाशना होगा। उन्हें देखना होगा कि बीते 12-13 साल में उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की है। विराट कोहली ऐसा कर सकते हैं।’

Virat has to find his way: BCCI President Ganguly

