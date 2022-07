नई दिल्ली: भारतीय टीम ने रविवार को जीत के साथ इंग्लैंड के दौरे का समापन किया। रोहित शर्मा की अगुआई वाली भारतीय टीम ने दौरे के आखिरी वनडे इंटरनैशनल में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत के लिए ऋषभ पंत ने शानदार 125 रन की पारी खेली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने टीम इंडिया की इस जीत पर बधाई दी। लेकिन जीत के इस ट्वीट में सबसे ज्यादा किसी चीज ने अगर लोगों का ध्यान खींचा तो वह था विराट कोहली का नाम।

भारत ने इस दौरे की शुरुआत बीते साल के बचे टेस्ट के साथ की। इस मैच में टीम इंडिया को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। इसके बाद भारत ने टी20 और वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

भारत के प्रदर्शन से खुश होकर गांगुली ने ट्विटर पर टीम इंडिया की तारीफ की। और कोहली और शास्त्री का नाम भी अपने ट्वीट में लिया। ये दोनों 2021 के दौरान टीम प्रबंधन का हिस्सा थे।

Super performance in england ..not easy in their country ..2-2 test .win in T20 and one days..well done dravid ,rohit sharma,ravi shastri,virat kohli @bcci ..pant just special..so is pandu ..

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 17, 2022