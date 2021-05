हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) का इस काउंटी सीजन में खराब प्रदर्शन रहा है. वह 3 मैचों की 6 पारियों में 16.66 की औसत से महज 100 रन ही बना सके. इस दौरान हनुमा 2 बार शून्य पर आउट हुए, जबकि दो बार उन्होंने 8 का स्कोर बनाया. हालांकि दूसरे मैच में एसेक्स (Essex) के खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, जहां हनुमा ने 32 और 52 रन बनाए थे. उनकी इस पारी से वारविकशायर (Warwickshire) को सात विकेट से जीत मिली थी, लेकिन विहारी को आखिरकार खराब फॉर्म का नुकसान झेलना पड़ा.

साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज पीटर मलान (Pieter Malan) को वारसेस्टशायर के खिलाफ भारत के हनुमा विहारी की जगह इंग्लिश काउंटी टीम वारविकशायर में शामिल किया गया है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हनुमा को सिर्फ गुरुवार से शुरू हुए मुकाबले से बाहर रखा गया है या उनका वारविकशायर के साथ अनुबंध खत्म हो गया है. बल्लेबाज के करीबी सूत्र के अनुसार हनुमा वारविकशायर के साथ तीन या चार मैचों में ही रहेंगे.

TOSS 🏏

The visitors win the toss and will bowl first.

Pieter Malan makes his debut for the Bears, whilst Olly Stone returns. 💪

Match Centre 🖥 https://t.co/kQNnsqCd6n

🐻#YouBears | #WARvWOR pic.twitter.com/oymjMNllDX

— Warwickshire CCC 🏏 (@WarwickshireCCC) May 6, 2021