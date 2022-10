इंदौर में 3 मैचों की T20I सीरीज का आखिरी मुकाबले का परिणाम साउथ अफ्रीका के हक में भले ही गया लेकिन भारत 2-1 से सीरीज जीतने में सफल रहा। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 49 रनों से हराया और सीरीज का अंत जीत के साथ किया। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 227 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में टीम इंडिया 178 रनों पर ढेर हो गई।

इससे पहले सीरीज का आगाज भारत ने जीत के साथ किया था। पहला मुकाबला त्रिवेंद्रम में खेला गया था जिसमें टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट मात दी थी। दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला गया जिसमें टीम इंडिया 16 रनों से जीत हासिल करने में सफल रहा।

South Africa finish the series on a high with a comprehensive win over India ?#INDvSA | ? Scorecard: https://t.co/Za8J5e3abK pic.twitter.com/dBzBgSs3fe

— ICC (@ICC) October 4, 2022