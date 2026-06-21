महिला टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को मिली हार, साउथ अफ्रीका ने छह विकेट से हराया

मारीजन काप के ऑलराउंड प्रदर्शन से साउथ अफ्रीका ने महिला टी-20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम को छह विकेट से हरा दिया. टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की यह पहली हार है. भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 159 रन का टारगेट रखा था, मारीजन काप के 81 रन की नाबाद पारी की मदद से साउथ अफ्रीका ने 19.1 ओवर में टारगेट को हासिल कर लिया.

गेंदबाजी में स्मृति मंधाना और ऋचा घोष का विकेट लेने वालीं मारीजन काप ने 81 रन की पारी के लिए 45 गेंदों का सामना किया और सात चौके और चार छक्के लगाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. भारतीय टीम का टी-20 वर्ल्ड कप में अगला मुकाबला 25 जून को बांग्लादेश से होना है.

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मारीजन काप ने खेली दमदार पारी

159 रन के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने कप्तान लॉरा वुलफ़ार्ट (20) और अनरी डर्कसन (00) का विकेट जल्दी गंवा दिया. दोनों विकेट श्री चरणी के नाम रहा. इसके बाद मारीजन काप ने साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला. मारीजन काप ने तेज़मिन ब्रिट्स (36 बॉल में 40 रन) के साथ 97 रन की साझेदारी कर भारत को मैच से दूर कर दिया. तेज़मिन ब्रिट्स का विकेट शेफाली वर्मा के नाम रहा. नदीन डी क्लर्क सिर्फ पांच रन बना सकी. मारीजन काप ने क्लोई ट्राइऑन (10 रन नाबाद) के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका को पांच गेंद शेष रहते जीत दिला दी.

साउथ अफ्रीका की टीम ने कुल चार विकेट गंवाए, जिसमें तीन विकेट श्री चरणी के नाम रहा.

158 रन ही बना सकी टीम इंडिया

एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में रविवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 158 रन ही बना सकी. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 18 गेंदों में 30 रन की साझेदारी की. मंधाना 12 गेंदों में 3 चौकों के साथ 17 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद शेफाली ने यास्तिका भाटिया के साथ दूसरे विकेट के लिए 24 रन जोड़े. भारत को शेफाली वर्मा के रूप में दूसरा झटका लगा, जो 15 गेंदों में एक छक्के और 4 चौकों के साथ 31 रन बनाकर आउट हुईं.

इसके बाद टीम ने निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाए. 10.2 ओवरों में 83 के स्कोर तक भारत को चौथा झटका लगा, जिसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दीप्ति शर्मा के साथ पांचवें विकेट के लिए 26 गेंदों में 33 रन जुटाकर टीम को शतक के पार पहुंचा दिया. कौर 22 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल रहे. इसके बाद दीप्ति शर्मा ने ऋचा घोष के साथ छठे विकेट के लिए 21 रन की साझेदारी की. दीप्ति 21 गेंदों में 3 चौकों के साथ 29 रन बनाकर वापस लौटीं. इनके अलावा, ऋचा घोष ने 15 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. साउथ अफ्रीका की तरफ से मारिजैन कप्प और शबनीम इस्माइल ने 2-2 विकेट चटकाए. नॉनकुलुलेको म्लाबा, अयाबोंगा खाका और नादिन डी क्लार्क ने 1-1 विकेट अपने नाम किए.