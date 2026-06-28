बांग्लादेश की हार से भारत को लगा झटका, साउथ अफ्रीका ने छीनी दूसरी पोजीशन

साउथ अफ्रीका ने महिला टी20 विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब ऑस्ट्रेलिया पर टिकी होगी. क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को भारत हरा देती है. तो साउथ अफ्रीका का सफर इसी मैच के साथ खत्म हो जाएगा.
Published On Jun 28, 2026, 07:07 PM IST
Last UpdatedJun 28, 2026, 07:07 PM IST
महिला टी20 विश्व कप 2026 के 29वें मैच में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया. वहीं इस हार के साथ बांग्लादेश का सफर टी20 विश्व कप से खत्म हो गया. जबकि साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को पंख लग गए हैं. लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद ही सेमीफाइनल की चौथी टीम तय हो पाएगी. इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और भारत सेमीफाइनल की दौड़ में बना हुआ है. अगर भारतीय टीम शाम के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देती है. तो साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने वाला चौथा और अंतिम देश होगा.
रविवार को लॉर्ड्स में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी बांग्लादेशी टीम ने 5 विकेट खोकर 117 रन बनाए. इस टीम ने 14 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा दिए थे. यहां से सोभना मोस्तरी ने शर्मिन अख्तर के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 गेंदों में 56 रन की साझेदारी की. शर्मिन 29 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. जबकि सोभना ने 48 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 42 रन बनाए. इसके बाद कप्तान निगार सुल्ताना ने 20 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 32 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जैसे-तैसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. साउथ अफ्रीका की तरफ से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 22 रन देकर 2 विकेट निकाले. जबकि मारिजैन कप्प, शबनीम इस्माइल और नादिन डी क्लार्क ने 1-1 विकेट हासिल किया.
इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 19.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस टीम को पारी की पहली ही गेंद पर कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (0) के रूप में बड़ा झटका लग गया था. यहां से ताजमिन ब्रित्ज ने एनेरी डर्कसेन के साथ दूसरे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. ताजमिन 24 गेंदों में 2 चौकों के साथ 20 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटीं. जिसके बाद एनेरी ने मोर्चा संभाला, जिन्होंने 45 गेंदों में 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 45 रन बनाए. इस दौरान मारिजैन कप्प के साथ चौथे विकेट के लिए 28 रन जुटाए.
आसान लक्ष्य के सामने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी धीमी नजर आई. हालांकि, टीम ने 4 गेंदें शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. कप्प ने 16 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. जबकि नादिन डी क्लार्क ने 15 रन बनाए. बांग्लादेश की तरफ से नाहिदा अख्तर ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए. मारुफा अख्तर, संजीदा अख्तर और रितू मोनी ने 1-1 विकेट निकाला.