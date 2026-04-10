वानिंदु हसरंगा के रिप्लेसमेंट का ऐलान, पहली बार आईपीएल खेलेगा यह दिग्गज खिलाड़ी

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ LSG के मैच के दौरान क्रिकेट डायरेक्टर ने कहा था कि वानिंदु हसरंगा हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे.

Wanindu Hasaranga

लखनऊ सुपरजायंट्स ने वानिंदु हसरंगा के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है. साउथ अफ्रीका के लेफ्ट-आर्म स्पिनर जॉर्ज लिंडे को हसरंगा की जगह टीम में मौका दिया गया है. एलएसजीफ्रेंचाइजी के क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी ने इसकी जानकारी दी है. 34 साल के जॉर्ज लिंडे पहली बार आईपीएल में खेलेंगे.

ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ LSG के मैच के दौरान क्रिकेट डायरेक्टर ने कहा था कि वानिंदु हसरंगा हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे और हम उनकी जगह किसी और को लाने की तैयारी कर रहे हैं.

माना जा रहा है कि फ्रेंचाइजी ने कुछ और विदेशी स्पिनरों को भी शॉर्टलिस्ट किया था, जिनमें अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान और इंग्लैंड के लियाम डॉसन शामिल थे, लेकिन आखिर में, उन्होंने 34 साल के इस साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी को चुना.

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