भारत और दक्षिण अफ्रीका के बाद खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान बेहद औसत दर्जे की अंपायरिंग देखने को मिली, खासकर कि मैच के दूसरे दिन जब एक नहीं बल्कि दो-दो बल्लेबाजों के विकेट को लेकर विवादास्पद स्थिति बने। पहले बल्लेबाज थे दक्षिण अफ्रीका के रासी वान डेर डूसन (Rassie van der Dussen) और दूसरे भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) रहे।

जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत की दूसरी पारी के सातवें ओवर में भारत ने अपना पहला विकेट कप्तान राहुल के रूप में खोया। मार्को जेनसन (Marco Jansen) की पांचवीं गेंद राहुल के बल्ले के अंदरुनी किनारे से लगकर दूसरे स्लिप पर तैनात एडेन मारक्रम (Aiden Markram) के हाथों में गई। फील्ड अंपायर ने आउट का फैसला दिया लेकिन राहुल मैदान से जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनके मुताबिक कैच सही नहीं था।

तीसरे अंपायर ने रीप्ले में जांच करने के बाद भी आउट का फैसला बरकरार रखा और राहुल को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि जाते समय वो अंपायर से बहस करते हुए नजर आए।

Is it out if the ball makes contact with the ground? Or is the 3rd umpire too lazy to check the side angle or zoomed in view. #Absurd #INDvsSAF @ICC @BCCI @klrahul11 pic.twitter.com/lpbTfBT2OQ

— Vivek Hari (@vivi_651) January 4, 2022